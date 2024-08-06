تحرك الأهلي المصري لحسم صفقة عالمية قبل خوض منافسات الموسم المقبل 2024 – 2025.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة الأهلي المصري في عدة بطولات على رأسها كأس العالم 2025 التي سيتواجد بها 32 فريقاً على مستوى العالم من بينها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويشارك الأهلي أيضًا في كأس إنتركونتيننتال التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب دوري أبطال أفريقيا كما يلعب أيضًا ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي بخلاف البطولات المحلية.

أخبار ذات علاقة مترجم كولر يفجر أزمة كبيرة في الأهلي المصري

وكشف الصحفي الفرنسي سباستيان دينيس المتخصص في أخبار الانتقالات عبر موقع "فوت ميركاتو" عن دخول الأهلي المصري في مفاوضات للتعاقد مع أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكد دينيس أن ليفين كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان على رادار الأهلي المصري بعد نهاية عقده مع الفريق الفرنسي.

وأصبح كورزاوا لاعبًا حرًا، ويخوض حاليًا تدريباته مع فريق موناكو الفرنسي إلى حين تحديد وجهته القادم

وأشار إلى أن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا تلقى عدة عروض من الأهلي المصري وأيوب سبور التركي وتورينو الإيطالي بجانب أحد الأندية القطرية الراغبة في ضم اللاعب.

وبدأ كورزاوا مشواره في صفوف موناكو الفرنسي، ثم انتقل عام 2015 إلى باريس سان جيرمان قبل رحيله معارًا إلى فولهام الإنجليزي موسم 2022 – 2023.