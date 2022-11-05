مهدي علي يتعرض لحادث سير خارج الإمارات

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مهدي علي كان يقود دراجة هوائية، وتعرض لحادث أدى إلى إصابته بكسور عدة.

وتولى المدرب الوطني مهدي علي، تدريب شباب الأهلي، في ديسمبر 2020، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد ساراغوسا، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق كأس السوبر وكأس المحترفين وكأس رئيس الإمارات في موسم 2020-2021.