مهدي علي يتعرض لحادث سير خارج الإمارات
كان يقود دراجة هوائية، وتعرض لحادث أدى إلى إصابته بكسور عدة.
تعرض مهدي علي مدرب نادي شباب الأهلي دبي السابق لحادث خلال وجوده خارج دولة الإمارات.
ونشر نادي شباب الأهلي بيانًا قال فيه: "أسرة نادي شباب الأهلي تتمنى الشفاء العاجل والرجوع لأرض الوطن سالماَ وبصحة وعافية للمدرب القدير مهدي علي، إثر تعرضه لحادث سير خارج الدولة".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مهدي علي كان يقود دراجة هوائية، وتعرض لحادث أدى إلى إصابته بكسور عدة.
وتولى المدرب الوطني مهدي علي، تدريب شباب الأهلي، في ديسمبر 2020، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد ساراغوسا، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق كأس السوبر وكأس المحترفين وكأس رئيس الإمارات في موسم 2020-2021.