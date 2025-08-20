سر استبعاد علي مجرشي من قائمة مباراة الأهلي والقادسية

اتخذ ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، قرارا بتواجد علي مجرشي على مقاعد البدلاء واستبعاده من التشكيلة الأساسية في مواجهة القادسية، خلال المباراة التي ستجمع بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان النصر قد حسم المقعد الأول في نهائي كأس السوبر السعودي بالفوز 2-1 على الاتحاد بطل الدوري، مساء الثلاثاء.

أخبار ذات علاقة رغم الصفقات المزلزلة.. 4 أشياء ترعب القادسية من الأهلي السعودي

أخبار ذات علاقة جماهير الأهلي السعودي لن تنسى.. كيف بدأ رياض محرز موسمه بخطأ فادح؟

البطولة المقامة في هونغ كونغ حتى 23 أغسطس الجاري سيسدل الستار عليها السبت بلقاء النصر والفائز من مواجهة القادسية والأهلي.

ووفقًا لأحدث التقارير الإخبارية، فإن يايسله استبعد مجرشي من التشكيلة الأساسية لأسباب انضباطية.

ويتواجد في تشكيل الأهلي الأساسي: إدوارد ميندي - محمد عبد الرحمن - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - ماتيو دامس - فرانك كيسيه - إنزو ميلوت - رياض محرز - فراس البريكان - غالينو - إيفان توني.

كان الأهلي قد عزز صفوفه في الميركاتو الأخير بأسماء جديدة يتقدمها عبد الإله الخيبري، ومحمد عبد الرحمن، وصالح أبو الشامات، إلى جانب الفرنسي إنزو ميلوت، في محاولة للعودة إلى الواجهة المحلية بعد التتويج القاري الآسيوي في الموسم المنصرم.