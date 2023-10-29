وفاة لاعب في حادث غريب بمباراة لهوكي الجليد ببريطانيا

قال نادي نوتنغهام بانثرز المنافس في دوري هوكي الجليد الممتاز في بريطانيا، اليوم الأحد، إن لاعبه الأمريكي أدم جونسون توفي عقب تعرضه لحادث غريب خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شيفيلد ستيلرز أمس السبت.

وعقب إصابته في الحادث تلقى جونسون (29 عاما) رعاية طبية عاجلة قبل إعلان وفاته.

وأضاف بانثرز في بيان: "ببالغ الحزن والأسى يعلن نوتنغهام بانثرز وفاة أدم جونسون بصورة مأساوية عقب حادث غريب وقع خلال المباراة التي أقيمت في شيفيلد الليلة الماضية".