رسميًا: إلغاء مباراة المغرب وإريتريا في تصفيات كأس العالم

ووضع فيفا صفة "ملغاة" أمام المباراة بين المغرب وإريتريا على ملعب أدرار في أغادير، خلال نشره جدول مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات القارة السمراء.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن منتخب إريتريا قرّر التراجع والتخلي عن المشاركة في التصفيات، وعزا ذلك إلى مشكلة داخلية.

وأوضحت أن إريتريا قد لا تشارك في تصفيات كأس العالم 2026، لأن زيميد تيكلي، المفوض الإريتري للرياضة والثقافة الذي يشرف أيضًا على الاتحاد الوطني لكرة القدم، لم يوافق بعد على المشاركة.

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب تحدث، الخميس، عقب كشفه عن لائحة أسود الأطلس للتصفيات الأفريقية، عن إمكانية انسحاب الخصم، قائلاً: "حتى الآن لم نحصل على تأكيد رسمي من فيفا حول إلغائها رغم أن الأصداء التي لدينا تدل على التأجيل، لكن في اللحظة الأخيرة قد نُبلّغ بخوض المباراة".