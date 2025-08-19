هل قال باسم الله؟.. لقطة لافتة لكريستيانو رونالدو أمام الاتحاد (فيديو)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، جدلًا واسعًا خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

فقد التقطت الكاميرات مقطع فيديو لرونالدو قبل تسديد ركلة حرة مباشرة، وهو يردد عبارة "بسم الله" قبل تنفيذ التسديدة.

لقطة أثارت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النجم البرتغالي بترديدها، إذ سبق أن ظهرت في تدريبات الفريق.

وعلى صعيد الأداء، لم تصل الكرة إلى كريستيانو رونالدو سوى 15 مرة فقط في الشوط الأول، ما يعكس الرقابة الدفاعية القوية التي فرضها لاعبو الاتحاد عليه، ورغم ذلك، فقد أنهى الشوط الأول بأرقام فردية مميزة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما افتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل برغوين الكفة سريعًا للاتحاد عند الدقيقة السادسة عشرة، وهو ما أشعل أجواء المباراة مبكرًا.

وشهد الشوط الأول لحظة فارقة عندما حصل ساديو ماني على بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة العشرين بعد تدخل قوي على الحارس حامد الشنقيطي، ليكمل النصر بقية المباراة منقوصًا.

ورغم قلة مشاركته في الاستحواذ، قدم رونالدو أرقامًا جيدة، إذ بلغت دقة تمريراته 100% بعد أن نفذ خمس تمريرات صحيحة دون خطأ، وسدد أربع كرات على المرمى، من بينها تسديدة واحدة بين الثلاث خشبات.

وصلت دقة مراوغاته إلى 100% عبر مراوغة ناجحة، وفاز في كل الالتحامات الثنائية مع مدافعي الاتحاد وعددها اثنان، ليبرهن على حضوره البدني والمهاري حتى في ظل قلة الفرص.