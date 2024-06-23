خواكين كاباروس لـ"إرم نيوز": أرشح إسبانيا للقب "يورو 2024"

تحدث الإسباني خواكين كاباروس، مدرب فياريال وإشبيلية السابق، عن رأيه في مستوى المنتخب الإسباني خلال الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويوجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية، رفقة كلًا من إيطاليا وألبانيا وكرواتيا، وهي الأصعب والأقوى من بين مجموعات البطولة.

ويتصدر الماتادور الإسباني ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد الفوز على كرواتيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، وتخطي إيطاليا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وكشف خواكين كاباروس في حوار خاص مع "إرم نيوز" عن رأيه في أداء منتخب إسبانيا، وتوقعاته لبطل النسخة الحالية من "يورو 2024".

وسبق للمدرب الإسباني العمل في عدة أندية بالليغا، أشهرها ديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وإشبيلية وليفانتي وغرناطة وأوساسونا، وكان من بين المرشحين لقيادة منتخب إسبانيا بعد إعلان فيسنتي ديل بوسكي اعتزاله التدريب دوليا.

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