خواكين كاباروس لـ"إرم نيوز": أرشح إسبانيا للقب "يورو 2024"
تحدث الإسباني خواكين كاباروس، مدرب فياريال وإشبيلية السابق، عن رأيه في مستوى المنتخب الإسباني خلال الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
ويوجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية، رفقة كلًا من إيطاليا وألبانيا وكرواتيا، وهي الأصعب والأقوى من بين مجموعات البطولة.
ويتصدر الماتادور الإسباني ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد الفوز على كرواتيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، وتخطي إيطاليا بهدف نظيف في الجولة الثانية.
وكشف خواكين كاباروس في حوار خاص مع "إرم نيوز" عن رأيه في أداء منتخب إسبانيا، وتوقعاته لبطل النسخة الحالية من "يورو 2024".
وسبق للمدرب الإسباني العمل في عدة أندية بالليغا، أشهرها ديبورتيفو لاكورونيا وفياريال وإشبيلية وليفانتي وغرناطة وأوساسونا، وكان من بين المرشحين لقيادة منتخب إسبانيا بعد إعلان فيسنتي ديل بوسكي اعتزاله التدريب دوليا.
إلى نص الحوار...
-ما رأيك فيما قدمه المنتخب الإسباني في أول جولتين من كأس أمم أوروبا؟
المنتخب الإسباني ظهر بشكل قوي في البطولة من خلال مستواه في مباراتي كرواتيا وإيطاليا.
منتخب إسبانيا هو الأقوى في البطولة حتى الآن، أقوى فريق بالمفاهيم كلها، جماعيًا وبدنيًا وعلى المستوى الفردي أيضًا.
الفريق يظهر بشكل رائع، ويقدم عملًا جماعيًا لا مثيل له، علاوة على المستوى البدني الكبير الذي يظهر عليه جميع اللاعبين في المباريات، وأنه منتخب متوازن للغاية.
كما أن الفريق يمتلك لاعبين متميزين على المستوى الفردي، والمنتخب الإسباني يمتلك 4 أو 5 لاعبين من الأفضل في العالم في الوقت الحالي.
- ما سر نجاح منتخب إسبانيا في أولى جولات "يورو 2024"؟
منتخب إسبانيا يلعب منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، ينافسون على كل شيء، ويقدمون كل ما لديهم في أرض الميدان.
كما يمتلك منتخب إسبانيا اللاعبين الصغار الرائعين مثل نيكو ويليامز ولامين يامال، وهنا الاختيار يتم على إمكانيات اللاعب وقوته دون النظر إلى عامل السن.
هناك فارق آخر بين إسبانيا وباقي المنتخبات، وهو أن المنتخبات الأخرى لديها 12 أو 13 لاعبًا متميزًا وصغيرًا، على عكس إسبانيا التي تمتلك 26 لاعبًا متميزًا في قائمتها وبالتالي أي غياب للاعب بسبب عقوبة أو إصابة أو قرار فني، فمن سيحل محله سيكون على مستوى عال.
-ما الذي جعلك تفضل أداء منتخب إسبانيا على أداء منتخبات كبيرة في البطولة؟
كما قلت لك، المنتخب الإسباني هو المرشح الأول للتتويج بكأس الأمم الأوروبية، لأن ما أراه من جميع المنتخبات المشاركة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يُظهر أنهم لا يقدمون أداءً سريعًا.
-ما رأيك فيما يقدمه المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي مع الماتادور؟
ما يقدمه دي لا فوينتي هو عمل رائع، فهو يعرف جميع اللاعبين من الفئات العمرية لأنه عمل معهم في منتخب أقل من 18 عامًا وأقل من 19 عامًا وأقل من 21 عامًا وبالتالي يعرفهم جميعًا.
قرار وجود لا فوينتي على رأس القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا كان صائبًا للغاية، فهو يعرف جميع اللاعبين، أساليبهم، طريقة لعبهم، أدق التفاصيل عنهم، لقد كان معهم في الفئات العمرية المختلفة، والآن هو يجني الثمار.
-ما رأيك بمستوى لامين يامال وتصريحاته بأنه لا يزال يدرس؟
لامين يامال لاعب كرة متميز، ما زال صغيرًا ويدرس في الصفوف ولكنه رائع وليس لديه أي نوع من سوء الحظ، متميز ويعرف طريق المرمى جيدًا.
أتوقع أنه سيكون له شأن آخر في العقد القادم ليس على المستوى المحلي فقط مع الأندية ولكن أيضًا مع منتخب بلاده.
- من تتوقع أن يفوز بكأس أمم أوروبا؟
منتخب إسبانيا هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج باللقب، وأعتقد ذلك بكل صدق.
أنا مقتنع بأن إسبانيا سيكون الفريق البطل لأنني أعتقد أنهه الفريق الوحيد حاليًا على المستوى العالمي الذي يمكنه أن يقدم تلك الكرة المتميزة، وكذلك الأرجنتين تدخل في المنافسة من حيث الأداء وطريقة اللعب.