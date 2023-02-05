ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتجاوز فولفسبورغ ويستعيد الصدارة
عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بعد فوزه 4/2 على مضيفه فولفسبورغ، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني.
وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد كينغسلي كومان وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وعزز توماس مولر تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثالث في الدقيقة 19 من ضربة رأس.
ووقع جاكوب كامينسكي الهدف الوحيد لفولفسبورغ في الدقيقة 44 لكن جمال موسيالا سجل الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 73 بعمل رائع جدًا تلاعب خلاله بلاعبي فولفسبورغ.
وعاد ماتياس سفانبيرج وسجل الهدف الثاني له ولفولفسبورغ لكن المباراة انتهت على تفوق بايرن ميونخ 4/2.
ولعب بايرن ميونخ بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد جوشوا كيميتش بالبطاقة الصفراء الثانية.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 40 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن يونيون برلين، و3 نقاط عن بروسيا دورتموند الثالث، و4 نقاط عن لايبزيغ الرابع.
وجاء فوز بايرن ميونخ على فولفسبورغ بعد 3 تعادلات متتالية في الدوري الألماني مع لايبزيغ وكولن وآينتراخت فرانكفورت.
وسيلعب بايرن ميونخ مع بوخوم في الدوري الألماني قبل أن يسافر لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم 14 فبراير، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.