ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يتجاوز فولفسبورغ ويستعيد الصدارة

عاد بايرن ميونخ إلى طريق الانتصارات بعد فوزه 4/2 على مضيفه فولفسبورغ، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

وافتتح كينغسلي كومان التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد كينغسلي كومان وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 14 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.