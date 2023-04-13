رونالدو ليس في صفه.. تفاصيل أزمة غارسيا ولاعبي النصر
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإطاحة بالمدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب نادي النصر.
ووفقًا للصحيفة فقط وضعت إدارة النصر رأي رونالدو، قائد الفريق، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، في مقدمة دوافع إقالة غارسيا الذي لم يكمل عامًا واحدًا مع الفريق.
وأكدت الصحيفة أن إدارة النصر لم تكن تنوي إقالة غارسيا بعد التعادل 0/0 مع الفيحاء، يوم الأحد الماضي، بالدوري السعودي، لكن الفكرة بدأت تظهر في اليوم التالي، بعدما اجتمع غارسيا مع لاعبيه .
وذكرت "الرياضية" أن غارسيا هاجم لاعبيه وحمَّلهم المسؤولية عن التعادل مع الفيحاء وتهكّم بالتحديد على الجناح عبدالرحمن غريب وقال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي.. ومن اليوم أنت خارج حساباتي".
وأضاف غارسيا: "بما أنك لم تلعب أمس عليك الآن التوجّه لأخذ حصة تدريبية قوية مع الاحتياطيين".
وأمس الأربعاء قررت إدارة النصر إقالة غارسيا وتعيين الكرواتي دينكو جيليشيتش بشكل مؤقت.
ويملك النصر 53 نقطة من 23 مباراة ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر مع تبقي 7 جولات على النهاية.
وتولى غارسيا تدريب النصر في يونيو 2022 وأدار للفريق 26 مباراة حقق الفوز في 18 منها وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر يوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي ثم مع الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية.