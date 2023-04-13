رونالدو ليس في صفه.. تفاصيل أزمة غارسيا ولاعبي النصر

وأكدت الصحيفة أن إدارة النصر لم تكن تنوي إقالة غارسيا بعد التعادل 0/0 مع الفيحاء، يوم الأحد الماضي، بالدوري السعودي، لكن الفكرة بدأت تظهر في اليوم التالي، بعدما اجتمع غارسيا مع لاعبيه .

وذكرت "الرياضية" أن غارسيا هاجم لاعبيه وحمَّلهم المسؤولية عن التعادل مع الفيحاء وتهكّم بالتحديد على الجناح عبدالرحمن غريب وقال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي.. ومن اليوم أنت خارج حساباتي".