بعد استدعائه من لجنة الانضباط.. هل يحضر الكنزاري مباراة الترجي التونسي والمتلوي؟

أكد مصدر رسمي في رابطة كرة القدم المحترفة في الاتحاد التونسي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن استدعاء مدرب الترجي التونسي ماهر الكنزاري للمثول أمام لجنة الانضباط في الرابطة يوم الجمعة المقبل لن يمنعه من أن يكون حاضرا اليوم الثلاثاء في مباراة فريقه أمام نجم المتلوي في الدوري.

وقررت لجنة الانضباط في الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة أمس الاثنين توجيه استدعاء رسمي للكنزاري للمثول أمامها من أجل مساءلته بعد الألفاظ الصادمة التي صدرت عنه في مباراة فريقه أمام الملعب التونسي السبت الماضي ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وتفوّه ماهر الكنزاري، الذي قاد الترجي للفوز بأربعة ألقاب منذ توليه تدريب الفريق في مارس 2025، بلفظ صادم تضمن مسا من الذات الإلهية وذلك عندما أراد توبيخ لاعبه شهاب الجبالي في تلك المباراة.

وراجت معلومات في الشارع الرياضي في تونس عن إيقاف ماهر الكنزاري عن حضور مباريات الترجي والجلوس على دكة البدلاء إلى حين المثول أمام لجنة الانضباط وإصدار العقوبة رسميا بشأن ما نُسب إليه من أفعال وأقوال.

وتنص مجلة العقوبات في كرة القدم في تونس على أن اللاعب أو المدرب يعتبر موقوفا عن النشاط فوريا بمجرد استدعائه للتحقيق أو المساءلة، وهو ما دفع الكثيرين إلى القول إن الكنزاري لن يكون ضمن قائمة مباراة الترجي ونجم المتلوي اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من دوري المحترفين.

لكن مصدرا رسميا في الرابطة قال إن الكنزاري غير ممنوع من أن يكون على دكة بدلاء الترجي اليوم باعتبار أن المادة 31 من مجلة العقوبات في الرابطة تنص على أن المدرب أو اللاعب أو المسؤول الذي تتم دعوته بناء على اللقطات التلفزيونية من حقه المشاركة في أول مباراة بعد الحادثة وقبل إصدار العقوبة.

وأضاف المصدر ذاته أن قانون الرابطة يوقف فورا المسؤول أو اللاعب أو المدرب عندما يتم الإشارة إليه على ورقة المباراة أو عند تلقيه بطاقة حمراء، ولكن في قضية الكنزاري لم تتم الإشارة إلى ما صدر عنه من قبل الحكم أو المراقب وإنما سيتم استدعاؤه استنادا للقطات التلفزيونية.

وسيكون الكنزاري حاضرا اليوم على دكة بدلاء الترجي في مباراة اليوم الثلاثاء أمام نجم المتلوي في ملعب رادس ضمن افتتاح الجولة السادسة.

ووجهت لجنة الانضباط رسميا الدعوة للكنزاري للمثول أمامها يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري بعد صدور عبارات صادمة من قبله خلال مباراة الترجي والملعب التونسي، فيما ينتظر أن تتم عقوبته بالإيقاف 4 مباريات وخطية مالية.