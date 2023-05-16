جدل حول تجاهل ميسي تهنئة برشلونة بلقب الدوري

أثار تجاهل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تهنئة ناديه السابق برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني جدلا واسعا، إذ تسبب بطل كأس العالم قطر 2022 في إحباط بعض محبيه.

وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ رحيل ميسي عن النادي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز كبير على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لهدف واحد.

وعمَّت الأفراح مدينة برشلونة منذ إطلاق صافرة نهاية المباراة، كما انتقلت أيضًا لجميع أنحاء العالم لما يمكله النادي الإسباني من قاعدة جماهيرية ضخمة.