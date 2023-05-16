جدل حول تجاهل ميسي تهنئة برشلونة بلقب الدوري
أثار تجاهل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تهنئة ناديه السابق برشلونة بالفوز بلقب الدوري الإسباني جدلا واسعا، إذ تسبب بطل كأس العالم قطر 2022 في إحباط بعض محبيه.
وحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ رحيل ميسي عن النادي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة بعد فوز كبير على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لهدف واحد.
وعمَّت الأفراح مدينة برشلونة منذ إطلاق صافرة نهاية المباراة، كما انتقلت أيضًا لجميع أنحاء العالم لما يمكله النادي الإسباني من قاعدة جماهيرية ضخمة.
لكن ما لفت الانتباه هو مرور يومين على فوز برشلونة بلقب الدوري دون وجود تهنئة من ميسي لناديه، على الرغم من مبادرة برشلونة بتهنئة ميسي في كل مناسبة منذ رحيله عن النادي.
وهنأ برشلونة ميسي أخيرًا بالفوز بجائزة لوريوس، كما هنأه بالفوز بجائزة ذا بيست وأيضًا كأس العالم قطر 2022.
غرد حساب يدعى محمد :" بالمناسبة عدم تهنئة ميسي لبرشلونة بلقب الدوري موقف سيّئ من ميسي بكل صراحة، فريقك التاريخي وأكثر فريق دعمك وجماهيره أيضًا، على الرغم من تصرفات جماهير باريس معك
"ربما سيكون موقفًا جميلًا لو هنأ النادي ولو عن طريق ستوري الإنستغرام، بخصوص تتويج برشلونة بلقب الدوري، موقف غير جميل من ميسي بصراحة".
علق حساب يدعى عمر :" وش تعليقكم اخواني البرشلونيين على عدم تهنئة ميسي للنادي بلقب الليغا؟".
وعلق حساب ثالث:" قاعد مستني تهنئة ميسي لبرشلونة".
وغرد آخر:" انا قاعد لحد دلوقتي منتظر تهنئة ميسي بتتويج برشلونة باليجا و بصراحة هكون مضايق و حزين لو محصلش".
وتساءل حسب يدعى نايف جابر :" لما لم يهنّئ ميسي فريقه برشلونه بالفوز بالدوري ؟".
وغرد وسام محمد "جماعة في شغلة بزوري وبدي قولها ورزقي على الله، طيب الجمهور صارله شهرين بيهتف باسم ميسي، البارحة عبيشتموا باريس كرمال ميسي، نيمار وسواريز قدَّما التهنئة للنادي، راموس هنأ ناديه بالفوز بالكأس قبل أسبوع، طيب والله شغلة غريبة انه معقول ميسي ما يحط حتى اعجاب على صورة احتفال.
وأرجع البعض عدم تهنئة ميسي برشلونة باللقب لارتباطه بنادي باريس سان جيرمان حاليًّا وتوتر علاقته بالجماهير، لكن نجم باريس سان جيرمان الآخر سيرجيو راموس هنأ ريال مدريد بلقب كأس الملك قبل أيام عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهتفت جماهير ولاعبو برشلونة لميسي أثناء احتفالات اللقب، حيث شوهد أراوخو نجم الفريق يهتف "ميسي ميسي" أكثر من مرة وهو الهتاف الذي رددته الجماهير في شوارع كتالونيا أيضًا.
ويرتبط ميسي بالعودة إلى برشلونة كما استقبل فعليًّا عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، غير أن نجم باريس سان جيرمان لم يحدد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل بعد.