اجتماع لإدارة باريس سان جيرمان مع فايزة العماري يحسم مستقبل مبابي

وكشفت تقارير صحفية عن تطورات مهمة في مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي سواء بالبقاء في باريس سان جيرمان، أو الرحيل إلى ريال مدريد.

ونشرت صحيفة (MARCA) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن هناك حاجة لحل هذه المسألة، وسيكون هناك لقاء بين ممثلي اللاعب ومديري النادي اليوم الجمعة.

وستتحدث إدارة باريس سان جيرمان مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلته، ومن ثم إخبار ناصر الخليفي رئيس النادي بآخر التطورات، بعد نهاية اجتماع اليوم.

واعتمادًا على نتيجة ذلك الاجتماع ستتخذ الإدارة الباريسية قرارها، وإذا كان الوقت حان للرحيل، فيجب أن ينتقل هذا الصيف.

ولم يتم استبعاد أي خيار، إذ ثمَّة بديل يكتسب زخمًا وهو إبرام عقد جديد مع مبابي، إمّا لمدة عامين وإمّا عقد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يمكن بيع مبابي الصيف المقبل بالمبلغ الذي تحدده إدارة باريس.

لكن لن يكون هناك شرط جزائي مكتوب، لأنه محظور في فرنسا.

من المحتمل أن يعرض عليه باريس سان جيرمان هذا العقد الجديد في هذا الاجتماع ويتطلع إلى تجاهل العقد الموقع حاليًّا.