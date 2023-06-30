اجتماع لإدارة باريس سان جيرمان مع فايزة العماري يحسم مستقبل مبابي
عندما أرسل كيليان مبابي رسالة إلى باريس سان جيرمان يصرح فيها بأنه لا يخطط لتجديد عقده حتى عام 2025، ألقى هذا بسوق الانتقالات في حالة من الجنون.
كانت هذه المناورة تعني أن مبابي يعتزم الرحيل في عام 2024، لكن باريس سان جيرمان أدرك أنه إذا كانت هذه هي الحال، فيمكنهم إمّا محاولة بيعه هذا الصيف وإمّا المخاطرة بفقدانه مجانًا العام المقبل.
وكشفت تقارير صحفية عن تطورات مهمة في مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي سواء بالبقاء في باريس سان جيرمان، أو الرحيل إلى ريال مدريد.
ونشرت صحيفة (MARCA) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن هناك حاجة لحل هذه المسألة، وسيكون هناك لقاء بين ممثلي اللاعب ومديري النادي اليوم الجمعة.
وستتحدث إدارة باريس سان جيرمان مع فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلته، ومن ثم إخبار ناصر الخليفي رئيس النادي بآخر التطورات، بعد نهاية اجتماع اليوم.
واعتمادًا على نتيجة ذلك الاجتماع ستتخذ الإدارة الباريسية قرارها، وإذا كان الوقت حان للرحيل، فيجب أن ينتقل هذا الصيف.
ولم يتم استبعاد أي خيار، إذ ثمَّة بديل يكتسب زخمًا وهو إبرام عقد جديد مع مبابي، إمّا لمدة عامين وإمّا عقد لمدة ثلاث سنوات، بحيث يمكن بيع مبابي الصيف المقبل بالمبلغ الذي تحدده إدارة باريس.
لكن لن يكون هناك شرط جزائي مكتوب، لأنه محظور في فرنسا.
من المحتمل أن يعرض عليه باريس سان جيرمان هذا العقد الجديد في هذا الاجتماع ويتطلع إلى تجاهل العقد الموقع حاليًّا.
خيارات مبابي الأربعة
هناك أربعة سيناريوهات أساسية تواجه مبابي وأحدها هو إبرام عقد جديد تمامًا.
هناك خيار آخر يتمثل في تنفيذ خطة مبابي، وهي البقاء في الوقت الحالي والمغادرة في يونيو 2024.
الخيار الثالث هو بيعه الآن حتى يتمكَّن باريس من جني بعض المال بدلًا من خسارته مجانًا.
أكثر السيناريوهات ترجيحًا هو أن يطلق مبابي خياره لتجديد عقده الحالي لمدة عام آخر، لأن ذلك سيعني مخالفة ما قاله في رسالته.
وجدد مبابي، البالغ من العمر 24 عامًا، مع باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي حتى 2024 قبل أسابيع من نهاية عقده الذي كان ينتهي في يونيو 2022.
وجاء تجديد عقد مبابي الصيف الماضي رغم أنه كان قريبًا من ريال مدريد.
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان بنظام الإعارة في 2017 قبل أن ينتقل بشكل دائم بعد عام واحد، مقابل 180 مليون يورو.
وسجل مبابي مع باريس سان جيرمان 212 هدفًا وصنع 98 في 260 مباراة، علما أنه الهداف التاريخي للفريق متفوقًا على إدينسون كافاني، وزلاتان إبراهيموفيتش، ونيمار.
وتصدر مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية.