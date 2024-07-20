لم تتوقف الإشادة بمدى حنكة إدارة مانشستر يونايتد وقدرتهم الرائعة على حسم الصفقات، بعد أن خطف الأخير صفقة الفرنسي ليني يورو من ريال مدريد.

لكن في الواقع فالمنتصر هنا ليس مانشستر يونايتد ولا ليني يورو ولا حتى فريقه السابق، بل ريال مدريد بما أرسى من قواعد لنفسه في سوق الانتقالات، رافضا أن يتخطاها بأي شكل من الأشكال.

فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بتركه صفقة ليني يورو تفلت من يديه منح فريقه أفضلية كبيرة على برشلونة، وأنقذهم من ورطة كان من الممكن أن تدمر كل ما بناه طيلة سنوات.

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فيما يلي سنحاول أن نوضح الصورة بشكل أكبر:

ديون برشلونة

المشكلة الأساسية لبرشلونة في السنوات الماضية كانت استحالة معادلة موازنة النادي، على الرغم من الدخل الكبير الذي كان يستفيد منه النادي الكتالوني.

والسبب الأساسي كان فاتورة الرواتب الكبيرة التي كان يتم دفعها، فالإدارة السابقة كانت تجدد عقود النجوم بأرقام خرافية يصعب عليهم أن يتخلوا عنها.

وإن ذهبوا للتوقيع مع لاعب مثل أنطوان غريزمان أو فيليبي كوتينيو، قرروا أن يمنحوه أعلى راتب متاح.

كل ذلك أخذ النادي الكتالوني إلى واقع مرير يعيشه حاليًا، فقد بسببه ليونيل ميسي والكثير من النجوم والألقاب في السنوات الأخيرة.

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قواعد فلورنتينو بيريز الذهبية

أرسى فلورنتينو بيريز لنفسه مجموعة قواعد ذهبية في السنوات الماضية جعلته يبتعد بفريقه ريال مدريد عن ترهات سوق الانتقالات غير المنطقية.

أولًا، لن يضم ريال مدريد أي لاعب لا يريد اللعب لصفوف الملكي، فالأولوية لهؤلاء الذين يريدون الفريق العاصمي، لا الأموال ولا الشهرة ولا أي شيء آخر.

ثانيًا، يقوم النادي الملكي بتقديم عرض قيم من وجهة نظره يساوي قيمة اللاعب لصالح ناديه، وقد يستجيب لضغوطات بسيطة من أجل زيادة هذا العرض، لكنه لن ينصاع أبدًا خلف أي طلبات مادية غير عقلانية لا تتناسب مع مخاطرة ضم لاعب جديد لفريق مختلف يمكنه أن ينجح فيه أو يفشل.

ثالثًا، لو طالب النادي بطلبات مالية غير معقولة، فهذا يعني توقف ريال مدريد عن التفاوض بشكل كامل، وانتظار انتهاء عقد اللاعب والتوقيع معه بشكل مجاني، وذلك حدث مرة مع إيدين هازارد وأخرى مع كيليان مبابي، وكذلك مع أنطونيو روديغر وغيرهم من نجوم الملكي.

ريال مدريد الفائز

في معركة ضم ليني يورو، يعتقد كثيرون أن ريال مدريد خرج خاسرًا، لكن على النقيض، فالملكي هو الفائز المؤكد الوحيد في هذا القتال حتى هذه اللحظة.

يورو قد ينجح أو يفشل، وعليه لا يمكن الحكم على صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي، لكن ريال مدريد نجح وانتصر لنفسه ولقواعده التي تحافظ عليه من نيران الديون.

فلا هو ضم لاعبا ينظر بشكل أكبر نحو الأموال، ولا هو قام بدفع مبالغ غير معقولة لضم لاعب سينضم إلى بيئة جديدة تمامًا عليه، واحتمالات فشله ليست بسيطة، وبالتبعية عملية إعادة بيعه ستكون خاسرة، وفي نهاية المطاف احتفظ بقيمة أموال الصفقة، وسيجد بديلًا مناسبًا لسياساته في سوق واسع، وفيه الكثير من الخيارات.