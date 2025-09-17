جواو فيليكس يطالب عبد الإله العمري بالاحتفال بهدف النصر (فيديو)

أثار النجم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم النصر السعودي إعجاب جماهير فريقه على منصات التواصل عندما توجه لزميله عبد الإله العمري بعد تسجيل النصر هدفه الأول في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2.

ويستضيف النصر اليوم الأربعاء على ملعب الأول بارك نادي إستقلول دوشنبه الطاجيكي في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة الآسيوية الثانية للأندية.

وتقدم النصر سريعا بهدفين عبر كل من عبد الرحمن غريب وأنجيلو في أقل من 17 دقيقة لينهي الشوط الأول بنتيجة (2 ـ 0).

وأضاف ويسلي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 59 من المباراة التي يغيب عنها المهاجم كريستيانو رونالدو.

وخلال بداية المباراة ارتكب مدافع النصر عبد الإله العمري بعض الأخطاء أمام مهاجمي إستقلول دوشنبه كما تلقى أول بطاقة صفراء في المباراة بعد تدخل عنيف و"متهور" على المهاجم النيجيري بول.

وبعد تسجيل عبد الرحمن غريب هدف المباراة الأول في الدقيقة 14، هرع لاعبو النضر للاحتفال معه باستثناء حارس المرمى بينتو وعبد الإله العمري، ليقوم المهاجم جواو فيليكس بحركة رائعة تجاه زميله.

وأخذ فيليكس الكرة قبل أن يقترب من منطقة منتصف الملعب ويطلب من العمري مشاركة لاعبي النصر الفرحة بالهدف الأول.

واستجاب عبد الإله العمري بشكل سريع لدعوة زميله البرتغالي وتقدم نحو كوكبة اللاعبين للاحتفال مع عبد الرحمن غريب وأنجيلو والبقية.

وتضم المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2 أندية النصر السعودي وإستقلول الطاجيكي والزوراء العراقي وغوا الهندي.