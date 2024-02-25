مبابي يثير جدلاً واسعًا بعد تصرفه تجاه مغنية وراقصة إسبانية (صورة)

ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن مبابي تابع المغنية الإسبانية ربما في محاولة للاندماج سريعًا في المجتمع الإسباني، خاصة أن تلك المطربة تحديدًا سيقام لها حفل في ملعب سانتياغو برنابيو العام المقبل.

وولا إنديغو هي مغنية وراقصة إسبانية شابة يبلغ متابعوها على "إنستغرام" نحو مليونين ونصف تقريبًا.