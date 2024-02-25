مبابي يثير جدلاً واسعًا بعد تصرفه تجاه مغنية وراقصة إسبانية (صورة)
أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي جدلاً واسعًا في إسبانيا بعد متابعته المغنية والراقصة الإسبانية لولا إنديغو.
وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، الصيف القادم، حيث بات الأمر مسألة وقت بحسب تقارير صحفية إسبانية وفرنسية متطابقة.
ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن مبابي تابع المغنية الإسبانية ربما في محاولة للاندماج سريعًا في المجتمع الإسباني، خاصة أن تلك المطربة تحديدًا سيقام لها حفل في ملعب سانتياغو برنابيو العام المقبل.
وولا إنديغو هي مغنية وراقصة إسبانية شابة يبلغ متابعوها على "إنستغرام" نحو مليونين ونصف تقريبًا.
وأشارت تقارير إسبانية، خلال الأيام الماضية، إلى أن نادي ريال مدريد يحاول توفير أجواء تناسب تأقلم كيليان مبابي سريعًا في مدريد، حيث أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع صديقه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة ماركا، إن كل ما يفعله مبابي، مؤخرًا، بات محل تدقيق شديد ما يجعل متابعته المغنية الإسبانية إشارة أخرى من جانبه إلى الصفقة الوشيكة مع ريال مدريد.