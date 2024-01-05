كلوب: أتمنى خروج محمد صلاح من دور المجموعات لأمم أفريقيا
أفصح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن رغبته في خروج منتخبي مصر واليابان من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا وآسيا على التوالي، ليعود محمد صلاح وزميله واتارو إندو إلى الفريق مبكرًا.
ومن المقرر أن يغيب صلاح، الذي أحرز 16 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، حيث سيكون من ضمنها مواجهة آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.
فيما انضم إندو إلى منتخب اليابان، الذي سيلعب في أمم آسيا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فييتنام والعراق وإندونيسيا.
وجاءت أمنية كلوب بعد أن ضربت الغيابات فريق ليفربول مرة أخرى، بعد الإعلان عن إصابة المجري دومينيك سوبوسلاي، في أوتار الركبة.
وسيفتقد ليفربول خدمات سوبوسلاي لمباراتين على الأقل، عقب إصابته خلال لقاء فريقه مع ضيفه نيوكاسل، الإثنين الماضي.
وازدادت أوجاع الألماني يورغن كلوب مرب ليفربول، حيث كان يعتزم الاستعانة بسوبوسلاي لتعويض غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، الذي انضم لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
وقال كلوب في وقت سابق عن غياب صلاح: "سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا، فقد عاد ديوغو جوتا فضلا عن وجود دومينيك سوبوسلاي".
ويستعد ليفربول لمواجهة آرسنال، الأحد، في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في مواجهة مبكرة من العيار الثقيل، وتم التأكد من إصابة دومينيك سوبوسلاي.
وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إن تمنيت لهما الحظ الجيد فسيكون ذلك كذب".
وواصل مازحًا: "أتمنى خروجهما من دور المجموعات لكن يبدو أن هذا لن يحدث".
وعاد كلوب ليؤكد أنه يمزح وأنه يتمنى لهما الحظ الجيد وأن يعودا في حالة جيدة.
وعن إصابة سوبوسلاي قال: "أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية، في العضلات، وأوتار الركبة. لكن يتعين الآن علينا متابعة الأمر".
وأضاف كلوب: "دومينيك إيجابي للغاية، ولا يعاني من الكثير من الألم ولكن علينا أن ننتظر قليلا".
واختتم: "لدينا خيارات هجومية متنوعة ويمكنها جميعا اللعب في مركز الجناح بطريقة مختلفة، لا يمكن لأي شخص آخر أن يلعب مثل محمد، هذا غير ممكن، ينبغي علينا فقط استغلال ما يمتلكه لاعبونا من مهارات".