كلوب: أتمنى خروج محمد صلاح من دور المجموعات لأمم أفريقيا

ومن المقرر أن يغيب صلاح، الذي أحرز 16 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات هذا الموسم، عن الفريق في 6 مباريات على الأقل، حيث سيكون من ضمنها مواجهة آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فولهام.

فيما انضم إندو إلى منتخب اليابان، الذي سيلعب في أمم آسيا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فييتنام والعراق وإندونيسيا.

وجاءت أمنية كلوب بعد أن ضربت الغيابات فريق ليفربول مرة أخرى، بعد الإعلان عن إصابة المجري دومينيك سوبوسلاي، في أوتار الركبة.

وسيفتقد ليفربول خدمات سوبوسلاي لمباراتين على الأقل، عقب إصابته خلال لقاء فريقه مع ضيفه نيوكاسل، الإثنين الماضي.

وازدادت أوجاع الألماني يورغن كلوب مرب ليفربول، حيث كان يعتزم الاستعانة بسوبوسلاي لتعويض غياب الجناح الدولي المصري محمد صلاح، الذي انضم لمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وقال كلوب في وقت سابق عن غياب صلاح: "سيكون لدينا حلول اليوم، وآمل أن يكون لدينا أيضا تلك الخيارات بعد مباراة نيوكاسل أيضا، فقد عاد ديوغو جوتا فضلا عن وجود دومينيك سوبوسلاي".