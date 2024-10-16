مفاجأة مدوية حول مصير كهربا مع الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن مصير محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي المصري، مع الفريق، في ظل ما تردد مؤخرًا عن اقتراب رحيله.

ورفض مسؤولو الأهلي مؤخرًا عرضًا من الحزم السعودي لضم كهربا بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب في ظل عدم ضم مهاجم أجنبي أو محلي حتى الآن، إذ لا يوجد سوى الفلسطيني وسام أبو علي.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ14 بطولة مختلفة، كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين، وخاض الموسم الماضي 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 في جميع المسابقات.

وقال تقرير لقناة "إم بي سي مصر" إن كهربا تأكد بقاؤه ضمن صفوف الفريق الأحمر حتى الاعتزال بقميص النادي.

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وأضاف التقرير: "الأهلي سيفاجِئ الجميع في السوبر المصري، في ظل تركيز اللاعبين والالتزام والانضباط الذي فرضه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، وهم يريدون تقديم اعتذار للجماهير من خلال السعي للتتويج بالبطولة".

وتابع التقرير: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، متحفظ على صفقة مصطفى زيكو، لاعب زد، ولا يمانع في ضم زميله الآخر عبد الرحمن البانوبي في الميركاتو الحالي".

النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها خلال الفترة من الـ20 من أكتوبر الجاري حتى يوم الـ24 من الشهر ذاته.