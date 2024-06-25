جماهير الأرجنتين تحتفل بعيد ميلاد ميسي بأغنية خاصة (فيديو)
احتفلت جماهير الأرجنتين المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منتخب بلادها في بطولة كوبا أمريكا بعيد ميلاد الأسطورة ليونيل ميسي.
وتجمع المئات من مشجعي الأرجنتين في أحد الميادين الكبرى بمدينة نيويورك الأمريكية للاحتفال بعيد ميلاد ميسي.
وردد مشجعو الأرجنتين أغنية خاصة لميسي بمناسبة عيد ميلاده بجانب هتافات شهيرة لقائد راقصي التانغو.
وافتتح منتخب الأرجنتين مشواره ببطولة كوبا أمريكا بالفوز على حساب كندا بثنائية دون رد حملت توقيع جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز.
وأكمل ليونيل ميسي عامه السابع والثلاثين بعد مشوار حافل بالإنجازات في عالم الساحرة المستديرة.
ولعب ميسي مع برشلونة خلال الفترة بين 2005 إلى 2021 بعد تصعيده من الفئات السنية وساهم في تحقيق العديد من الألقاب للعملاق الإسباني.
وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي لخوض تجربته الحالية مع إنتر ميامي.
وتوج ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بخلاف أنه حصل على لقب كوبا أمريكا مع راقصي التانغو في النسخة الماضية 2021.