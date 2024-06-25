جماهير الأرجنتين تحتفل بعيد ميلاد ميسي بأغنية خاصة (فيديو)

وأكمل ليونيل ميسي عامه السابع والثلاثين بعد مشوار حافل بالإنجازات في عالم الساحرة المستديرة.

ولعب ميسي مع برشلونة خلال الفترة بين 2005 إلى 2021 بعد تصعيده من الفئات السنية وساهم في تحقيق العديد من الألقاب للعملاق الإسباني.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انتقاله إلى الدوري الأمريكي لخوض تجربته الحالية مع إنتر ميامي.

وتوج ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بخلاف أنه حصل على لقب كوبا أمريكا مع راقصي التانغو في النسخة الماضية 2021.