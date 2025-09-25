أكثر لاعب أثار استياء جماهير الهلال أمام الأخدود

أثار أحد لاعبي الهلال غضب جماهير فريقه خلال الفوز على الأخدود 3-1، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، بعدما ظهر بأداء باهت لا يتناسب مع تطلعات أنصار "الزعيم" الذين اعتادوا منه على مستويات أفضل.

الهلال كان قد قلب تأخره بهدف مبكر إلى انتصار بثلاثية، ليصل إلى 8 نقاط ويقفز إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما ظل الأخدود في المركز الأخير من دون رصيد.

أخبار ذات علاقة أكثر لاعب أبهر جماهير الهلال في الفوز على الأخدود

مَن اللاعب الذي أثار الاستياء؟

رغم الفوز الثمين، فإن بعض الجماهير لم تُخفِ استياءها من مردود لاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش.

سافيتش لعب اللقاء كاملًا (90 دقيقة) من دون أن يترك بصمة واضحة، إذ لم يسجل أو يصنع أي هدف.

أخبار ذات علاقة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الأخدود (فيديو)

ورغم أنه لمس الكرة 85 مرة، فإن دقة تمريراته توقفت عند 75% بعدما مرر 46 كرة صحيحة من أصل 61.

على صعيد المواجهات الفردية، خاض 10 ثنائيات أرضية فاز في 5 منها، وشارك في مواجهتين هوائيتين كسب إحداهما.

لكنه خسر الاستحواذ على الكرة 25 مرة، وهو رقم أثار انتقادات كبيرة ضده.

كما لم ينجح في أي محاولة مراوغة من أصل محاولتين، وأضاع فرصة محققة للتسجيل.

أخبار ذات علاقة رقم قياسي جديد.. الهلال يواصل كتابة التاريخ في الدوري السعودي

سدد سافيتش 3 كرات على المرمى وأخرى خارج الإطار، بينما ارتكب خطأين.

الأداء الذي قدمه النجم الصربي وضعه تحت موجة من الانتقادات، إذ اعتبر كثيرون أن مستواه لم يكن على قدر طموحات الهلاليين في مباراة احتاج فيها الفريق لفاعلية أكبر في خط الوسط.