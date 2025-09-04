قضيا وقتا معا.. رصد فينيسيوس وفيرجينا فونسيكا على يخت فخم (فيديو)

كتب – نور الدين ميفراني

شوهدت المذيعة التلفزيونية والمؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا، البالغة من العمر 26 عامًا، وهي تغادر يختًا فاخرًا في ماربيا، بإسبانيا، برفقة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، وسط شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن علاقة عاطفية بينهما.

وسافرت فيرجينيا إلى إسبانيا برفقة أصدقائها، يوم الثلاثاء الماضي، حيث زارت ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد، وسط شائعات عن علاقتها العاطفية بمواطنها فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 25 عامًا.

برفقة أصدقائها، ذهبت فيرجينيا إلى متحف ملعب "سانتياغو برنابيو"، وأطلعت وكيل أعمالها، هيبرت غوميز، على الصور، وقد غمرتها مشاعر التأثر بعد تحقيق حلمه بزيارة الملعب.

الفيديو الذي نشره موقع "ليو دياس" أظهر فيرجينيا وهي تغادر القارب أولًا، لتلحق بها بعد لحظات فينيسيوس جونيور. وكانا برفقة بعض أصدقاء رائدة الأعمال، من بينهم لوكاس غيديز، دودا فرييري وهيبرت غوميز.

وفي تلك اللحظة، واجه نجم ريال مدريد تجمعًا من الأشخاص الذين بدؤوا يهتفون باسمه. وبملامح جادة، التقط صورة مع طفل كان يرتدي قميص ريال مدريد، قبل أن يتابع طريقه محاطًا بحراسة أمنية.

وبدأت شائعات علاقة محتملة بين المؤثرة و"فيني" بعد رؤيتها في حفل عيد ميلاد اللاعب الخامس والعشرين.

كما ذكرت تقارير إعلامية أنها تلقت بضع هدايا من نجم ريال مدريد عبارة عن 500 وردة بقيمة 19 ألف ريال برازيلي، حوالي 3500 دولار، خلال زيارتها الأخيرة إلى دبي، بالإضافة إلى ساعة فاخرة من روليكس تُقدّر قيمتها بنحو 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18,400 دولار).

ومع تزايد الجدل حول المسألة، لم يصدر أي نفي أو تأكيد رسمي من الطرفين؛ ما أبقى المسألة عالقة.

وكانت المؤثرة البرازيلية فيرجينيا فونسيكا أعلنت انفصالها عن زوجها زي فيليبي، المغني وكاتب الأغاني البرازيلي، في نهاية مايو الماضي، من خلال منشور مشترك بينهما.