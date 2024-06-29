نجم الهلال السعودي السابق يساند منتخب البرازيل في مباراة باراغواي

وظهر نجم منتخب البرازيل ونادي الهلال السعودي السابق تياغو نيفيز في مدرجات مشجعي البرازيل لمساندة منتخب بلاده الطامح في تحقيق فوزه الأول والتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة.

كما شهدت المباراة أيضا حضور نجم الهلال الحالي، نيمار الذي أبعدته الإصابة عن قيادة "السيليساو" في كوبا أمريكا 2024.

وكان نيفيز (39 عاما) انضم للهلال السعودي في أوائل العام 2009، ولعب معه لمدة موسمين اثنين، كما كان بطلا لمباراة كلاسيكو السعودية عندما سجل هاتريك ضد نادي الاتحاد في المباراة التي شهدت فوز الهلال بنتيجة 5-0.

وانتقل نيفيز بعد ذلك إلى فلومينينسي البرازيلي قبل أن يجدد العهد مع الهلال ليحمل ألوانه ثانية لموسمين آخرين.