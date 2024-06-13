رونالدو يقدم لنادي الهلال خدمة "لا تقدر بثمن"
الكل يعرف أن انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي للمحترفين قد أفاد كافة فرق البطولة وليس النصر فقط، حيث فتح الباب أمام بقية الأندية لضم نجوم من فرق عالمية، مثل الاتحاد وكريم بنزيما، والهلال ونيمار وميتروفيتش ونيفيز وغيرهم.
لكن الجديد أن البرتغالي يبدو وأنه قد قدم خدمات جديدة لا تقدر بثمن للهلال، بعيدًا عن سوق الانتقالات وفتح فرصة أمام الخصوم لضم أسماء عالمية.
تلك الخدمة تتمحور في الأساس في تقديم اسم الهلال بشكل قوي عالميًا بسبب وجود البرتغالي في صفوف النصر.
التفوق على فريق رونالدو عدة مرات
وجود رونالدو في صفوف النصر جذب الأنظار عالميًا نحو الدوري السعودي، وزاد ذلك باستقدام نجوم أكثر لاحقًا، لكن البرتغالي كان صاحب ضربة البداية.
الكل تابع كيف فشل النصر مرة تلو الأخرى في تحقيق أي فوز رسمي على الهلال حتى تلك اللحظة منذ انضمام كريستيانو رونالدو للفريق.
أن تكون لاعبًا بإمكانيات رونالدو وتفشل برفقة فريقك المدجج بالنجوم من نفس فئة هؤلاء الذين انضموا للمنافس وتفشل في تحقيق ولو فوز وحيد، فذلك يمنح خصمك نجومية إضافية بشكل تلقائي، وفي هذه الحالة الخصم هو الهلال.
إضافة لنجومية عناصر الهلال
لا شك أن بعض نجوم الهلال اكتسبوا نجومية على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة، سواء بمشاركتهم مع المنتخب السعودي في الفوز على الأرجنتين أو في تحقيق المركز الثاني في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.
لكن قدوم رونالدو وصنع حالة من الصراعات الفردية معه في الملاعب السعودية أضاف لتلك النجوم شهرة.
لعل أبرز العناصر التي نتحدث عنها هنا هو النجم علي البليهي، الذي تسبب في طرد رونالدو في مواجهة كأس السوبر بين الفريقين قبل أسابيع قليلة.
حصد كافة البطولات في وجود رونالدو
البطولات المحلية السعودية منذ قدوم رونالدو اختفت تمامًا من سجلات النصر وذهبت إلى أسماء أخرى، على الرغم من أن "العالمي" كان ينافس على قمة ترتيب الدوري في نصف الموسم الأول لرونالدو، وفي بداية الموسم المنصرم أيضًا، لكن في النهاية حصد الاتحاد والهلال اللقبين.
الهلال زاد الأمر تعقيدًا بحصده لبطولة السوبر، ولكأس خادم الحرمين الشريفين، وفي كل مرة كان طريقه نحو اللقب لا بد أن يمر بمحطة النصر التي أصبحت مواجهته حافزًا لنجوم "الزعيم" لتحقيق الفوز.
كل ذلك بالطبع زاد من شهرة الهلال عالميًّا وأضاف للفريق رونقًا خاصًّا به، بالأخص أن المنافس المهزوم في كل مناسبة اسمه كريستيانو رونالدو.
الظهور بشكل قوي عالميًّا
بعيدًا قليلًا عن البطولات المحلية، ورغم الخروج الآسيوي المحبط، نجح الهلال في كسر الرقم العالمي لأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية عالميًّا.
تحقيق ذلك الرقم قبل عامين أو ثلاثة كان من ممكن أن يمر مرور الكرام، ففي النهاية المنافسون هم الحزم والباطن وفرق أقواهم النصر دون رونالدو، واتحاد دون حمدالله وأهلي في طريقه للهبوط.
لكن تحقيقه في وجود كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، ووجود كل هؤلاء النجوم العالميين في الدوري السعودي يعطيه رونقًا خاصًّا.