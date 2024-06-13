رونالدو يقدم لنادي الهلال خدمة "لا تقدر بثمن"

الكل يعرف أن انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي للمحترفين قد أفاد كافة فرق البطولة وليس النصر فقط، حيث فتح الباب أمام بقية الأندية لضم نجوم من فرق عالمية، مثل الاتحاد وكريم بنزيما، والهلال ونيمار وميتروفيتش ونيفيز وغيرهم.

لكن الجديد أن البرتغالي يبدو وأنه قد قدم خدمات جديدة لا تقدر بثمن للهلال، بعيدًا عن سوق الانتقالات وفتح فرصة أمام الخصوم لضم أسماء عالمية.

تلك الخدمة تتمحور في الأساس في تقديم اسم الهلال بشكل قوي عالميًا بسبب وجود البرتغالي في صفوف النصر.

التفوق على فريق رونالدو عدة مرات

وجود رونالدو في صفوف النصر جذب الأنظار عالميًا نحو الدوري السعودي، وزاد ذلك باستقدام نجوم أكثر لاحقًا، لكن البرتغالي كان صاحب ضربة البداية.

الكل تابع كيف فشل النصر مرة تلو الأخرى في تحقيق أي فوز رسمي على الهلال حتى تلك اللحظة منذ انضمام كريستيانو رونالدو للفريق.

أن تكون لاعبًا بإمكانيات رونالدو وتفشل برفقة فريقك المدجج بالنجوم من نفس فئة هؤلاء الذين انضموا للمنافس وتفشل في تحقيق ولو فوز وحيد، فذلك يمنح خصمك نجومية إضافية بشكل تلقائي، وفي هذه الحالة الخصم هو الهلال.