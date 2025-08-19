"الكلمة" التي أنقذت نجم الأهلي المصري من إيقاف طويل

كشفت مصادر عن التفاصيل غير المعلنة وراء قرار رابطة الأندية المصرية إيقاف محمد هاني، ظهير الأهلي، لمباراة واحدة فقط، رغم تورطه في مشادة حادة مع الحكم الدولي محمد معروف خلال مواجهة فاركو بالجولة الثانية للدوري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية، أمس الاثنين، عقوبات الجولة الثانية، والتي شملت إيقاف هاني لمباراة وتغريمه 2500 جنيه مصري، بعد تلقيه إنذارين في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 4-1.

وكان الحكم، معروف، طرد اللاعب بسبب خروجه من نقطة تبديل غير مسموح بها، وفقًا للوائح.

لكن المفاجأة كانت في عدم فرض عقوبة أشد، خاصة بعد تصاعد الحديث عن تجاوزات لفظية من اللاعب تجاه الحكم. وبحسب مصادر الرابطة، فإن تقرير معروف الرسمي لم يشر إلى أي تجاوزات من هاني؛ ما حدَّ من نطاق العقوبة.

الكلمة التي غيرت المسار

وفقاً لقناة "المحور"، فإن الحكم محمد معروف كان على وشك تضمين تقريره وقائع خطيرة، بعدما ردّ على اعتراضات هاني أثناء المباراة بعبارة مثيرة للجدل: "بلاش الاعتراض ده.. أنا عرباوي وهطردك".

لكن مقربين من الحكم الدولي نصحوه بعدم تدوين هذه التفاصيل، محذرين من أن عبارة "أنا عرباوي" – إذا وثقت رسميًّا – قد تعرضه لعقوبات شديدة من لجان الانضباط، خاصة أنها لا تليق بحكم دولي وقد تُفسر على أنها تحيز أو خروج عن الحيادية.

وأضافت المصادر أن معروف تراجع عن كتابة الواقعة كاملة في التقرير بعد أن علم بطلب النادي الأهلي مراجعة التسجيلات الصوتية عبر غرفة "الفار"، كما أن المراقب تلقى إفادة أولية من الحكم بنيته توثيق الحادث، قبل أن يتراجع في النهاية بناءً على نصيحة فنية وقانونية.

وبهذا، نجح هاني في تفادي عقوبة قد تصل إلى بضع مباريات من الحِرمان، بينما حافظ الحكم على موقفه دون الدخول في متاهات تأديبية تهدد مسيرته.