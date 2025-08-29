استفسار مفاجئ.. هل يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي؟

تلقى عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، استفساراً مفاجئاً حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وانضم اللاعب المصري إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الماضي قادماً من انتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم يقدم مرموش صاحب الـ 26 عاماً الأداء المأمول مع مانشستر سيتي رغم تألقه اللافت مع فرانكفورت.

وكشفت شبكة سيتي إكسترا البريطانية عن تواصل مسؤولي توتنهام بشكل مفاجئ مع إدارة مانشستر سيتي لاستطلاع رأيها بشأن التخلي عن خدمات عمر مرموش.

وأوضحت أن إدارة مانشستر سيتي ترفض تماماً فكرة رحيل عمر مرموش خاصة أن الفريق يرغب في العودة لحصد البطولات في الموسم الحالي.

وعانى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا من تراجع كبير في النتائج خلال الموسم الماضي ولم يحقق أي بطولة.

ورفض مانشستر سيتي فكرة رحيل لاعبه البرازيلي سافينيو إلى توتنهام الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب قبل غلق الانتقالات.

وكان مرموش قد خاض 27 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.