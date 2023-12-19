أسباب سقوط الأهلي المفاجئ أمام فلومينينسي
سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مفاجئ أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث كان مسيطرًا على مجريات اللقاء طوال الشوط الأول، وتراجع بشكل مفاجئ في الشوط الثاني.
وصعد فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي المصري 2-صفر اليوم الاثنين بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.
افتتح الفريق البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها المخضرم مارسيلو وسجلها جون أرياس في الدقيقة 70.
وضاعف جون كينيدي الغلة في الدقيقة 90.
ومع تأهله إلى النهائي، ينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دياموندز الياباني التي تقام غدا الثلاثاء.
إهدار الفرص السهلة أول مشاكل الأهلي
دفع الأهلي ثمن إهدار الفرص السهلة، خاصة في الشوط الأول، حيث أتيحت له أكثر من فرصة لهز شباك الفريق البرازيلي، ولكن تبارى لاعبو الأحمر في إضاعة كل الفرص.
وهدد الأهلي مرمى الفريق البرازيلي مبكرًا، أولها في الدقيقة الثالثة من ركلة حرة مباشرة وسط ارتباك دفاع فلومينينسي لكن التسديدات المتتالية من لاعبي الفريق المصري ارتطمت في الدفاع المتكتل.
وواصل الأهلي الضغط بعدما سدد بيرسي تاو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السادسة ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية.
وأهدر بيرسي تاو واحدة من أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 18، بعد تمريرة بينية من حسين الشحات ضربت دفاع فلومينينسي لتصل إلى تاو، لكن فيليبي ميلو منعه من التسديد وأخرج الكرة إلى ركنية.
ومن الركلة الركنية كاد الأهلي يسجل من ضربة رأس عن طريق محمد عبد المنعم الذي تقدم على القائم القريب وضرب الكرة نحو القائم الثاني، لكن دفاع الفريق البرازيلي أبعدها من على خط المرمى قبل أن تصل إلى قدم محمود عبد المنعم (كهربا).
وبعد أربع دقائق تمكن الأهلي من الخروج في هجمة مرتدة بدأها حسين الشحات وتقدم إلى منطقة جزاء فلومينينسي وسدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع وتحولت لركنية لم يستفد منها الفريق.
وأهدر كهربا أخطر فرصة تهديفية للأهلي في الدقيقة 36، عندما سدد الشحات الكرة من داخل المنطقة لترتطم في الدفاع ليتابعها كهربا برأسية قوية في المكان الذي يقف فيه حارس فلومينينسي الذي تصدى للكرة ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ورغم تأخر الأهلي بهدف من ركلة جزاء، إلا أنه كاد أن يتعادل عن طريق بيرسي تاو بعد تمريرة أمامية من الشحات ضربت دفاع فلومينينسي ليسدد تاو الكرة بضربة رأس لكن جاءت سهلة بين أحضان الحارس.
مدرب فلومينينسي يستدرج كولر
انهار لاعبو الأهلي بدنيًا بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في الشوط الأول، ما سمح لفريق فلومينينسي بالسيطرة على الكرة والتحكم في مجريات الشوط الثاني.
واستغلالا لتلك الحالة نجح فيرناندو دينيز المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي في استدراج مارسيل كولر مدرب الأهلي، حيث ترك له الكرة ليصول ويجول في الشوط الأول، دون فعالية، حتى انهار المخزون البدني للاعبي الفريق المصري.
وحافظ الشناوي على حظوظ الأهلي بعد انفراد من جيرمان كانو في الدقيقة 87، الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس الأهلي ببراعة.
لكن بعد دقيقتين تمكن جون كينيدي من تسجيل هدف قتل المباراة، بعد خطأ دفاعي في إخراج الكرة من جانب الأهلي، لتصل إلى المهاجم البديل الذي سدد كرة قوية في مرمى الشناوي.
خبرات لاعبي فلومينيسي في توجيه دفة المباراة
استغل لاعبو فلومينينسي خبراتهم في تسيير المباراة حسب لياقتهم البدنية، كون معظمهم من أصحاب الأعمار الكبيرة، فلن يستطيعوا مجاراة لاعبي الأهلي طوال الـ90 دقيقة.
واعتمد لاعبو فلومينينسي على الهجمات المرتدة في الشوط الأول، وكادوا أن ينجحوا مرتين ولكن كرتين اصطدمتا بالعارضة منعتا الفريق البرازيلي من التقدم.
ولكن في الشوط الثاني انعكست الأمور واستحوذ الفريق البرازيلي على الكرة وبعد الهدف، امتص حماس لاعبو الأهلي ورغبتهم في التعويض، عن طريق تهدئة اللعب وإضاعة الوقت.