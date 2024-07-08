غضب كبير في ريال مدريد من إعلان ضد التحرش في بيرو (فيديو)

أثار إعلان ضد التحرش في وسائل النقل العام، نشرته الشرطة الوطنية في بيرو، يظهر فيه المُتحرش، وهو يرتدي قميص ريال مدريد، جدلًا وغضبًا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُطالب الإعلان ضحايا أو شهود التحرش بالإبلاغ عنه للشرطي الأقرب أو الاتصال بالرقم الخاص بالشرطة في بيرو.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد أثار الإعلان جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتقد البعض استخدام قميص ريال مدريد في الإعلان.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد بدوره طالب بسحب الإعلان فورًا، مُعتبرًا أنه يروج لصورة سلبية عن النادي.

يُذكر أن الإعلان مستوحى من حادثة حقيقية وقعت في الـ29 من مارس 2024، عندما ألقت الشرطة الوطنية في بيرو القبض على مُتحرش في حافلة كان يرتدي قميص ريال مدريد.

تفاصيل الحادثة الحقيقية

وأعلنت الشرطة الوطنية في بيرو، آنذاك عن إلقاء القبض على رجل تحرَّش بامرأة شابة في محطة "غامارا" على الخط الأول لمترو "ليما".

أثارت حادثة القبض على المُتحرش ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجهود الشرطة في مكافحة التحرش ، بينما انتقد البعض الآخر استخدام قميص ريال مدريد في الحادثة.

من ناحية أخرى، يخوض ريال مدريد معسكرًا تحضيريًّا خلال الفترة المقبلة، في الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وحسب تقارير صحفية، فإن ريال مدريد سيفقد كلًّا من كيليان مبابي وإدواردو كامافينغا إلى جانب أوريلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، رباعي منتخب فرنسا، بالإضافة إلى داني كارفخال نجم منتخب إسبانيا وجود بيلينغهام ونجم منتخب إنجلترا، لمشاركتهم في "يورو 2024".

ومن المقرر أن يبدأ الميرنغي، معسكره التحضيري في الخامس عشر من يوليو الجاري، في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيخوض ثلاث مباريات ودية أمام كلٍّ من ميلان وبرشلونة وتشيلسي.