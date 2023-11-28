تقرير: لابورتا وديكو غير راضيين عن تشكيلة برشلونة أمام فاليكانو

كشفت صحيفة "سبورت" أن خوان لابورتا رئيس برشلونة لم تعجبه، على الإطلاق، تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو.

وعاد برشلونة بالتعادل 1/1 مع مضيفه رايو فاليكانو يوم السبت في الجولة الـ14 من الليغا.

ووفقا للصحيفة، لم يقتنع ديكو أيضًا بتشكيلة برشلونة، ما يظهر عدم الثقة في تشافي.

وذكرت أن خوان لابورتا توقع أن يلعب برشلونة بقوة ولذلك فإنه لم يتوقع أن يتبع تشافي سياسة التناوب أمام رايو فاليكانو.