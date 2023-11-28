تقرير: لابورتا وديكو غير راضيين عن تشكيلة برشلونة أمام فاليكانو
كشفت صحيفة "سبورت" أن خوان لابورتا رئيس برشلونة لم تعجبه، على الإطلاق، تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو.
وعاد برشلونة بالتعادل 1/1 مع مضيفه رايو فاليكانو يوم السبت في الجولة الـ14 من الليغا.
ووفقا للصحيفة، لم يقتنع ديكو أيضًا بتشكيلة برشلونة، ما يظهر عدم الثقة في تشافي.
وذكرت أن خوان لابورتا توقع أن يلعب برشلونة بقوة ولذلك فإنه لم يتوقع أن يتبع تشافي سياسة التناوب أمام رايو فاليكانو.
ولم يكن ديكو مقتنعًا أيضا بتشكيلة برشلونة التي لم تشهد تواجد رونالد أراوخو وإلكاي غوندوغان وجواو فيليكس.
وبتعادله 1/1 مع رايو فاليكانو يتأخر برشلونة بـ4 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا متصدري جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك النادي الكتالوني 31 نقطة مقابل 35 نقطة لكل من ريال مدريد وجيرونا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن هذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها مجلس الإدارة في تشكيلة تشافي، ويتم تأطيرها في سيناريو معين من عدم الثقة.
كما نقلت الصحيفة على قناة "Cadena SER"، عن انزعاج بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة بعد الخسارة أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا.
وأثير الكثير من الجدل حول مستقبل تشافي بعد صورة خوان لابورتا مع رافائيل ماركيز مدرب فريق شباب برشلونة ونجم النادي السابق.
وأوضحت الصحيفة أن لابورتا كان رئيسًا صبورًا بشكل عام مع المدربين، إلا أنه مارس أكبر قدر من الضغوط بعودته إلى رئاسة برشلونة في مارس 2021.
ونقلت عن لابورتا قوله قبل مواجهة بورتو اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا: "الخسارة ستكون لها عواقب، ستكون مباريات برشلونة الثلاث المقبلة (بورتو وأتلتيكو مدريد وجيرونا) حاسمة لمعرفة الاتجاه الذي سيتخذه برشلونة هذا الموسم.
ويستضيف برشلونة منافسه بورتو اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا ويملك كل فريق 9 نقاط على أن برشلونة سيلعب في الجولة الأخيرة مع رويال أنتويرب في حين يلعب بورتو أمام شاختار.