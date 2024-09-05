أسطورة الاتحاد: لو شارك الهلال في دوري أبطال أوروبا سيفوز به (فيديو)

يرى حمد المنتشري، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، أن الهلال يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا والتتويج به إذا لعب في هذه البطولة.

وقال المنتشري أثناء استضافته بالقناة السعودية إن الهلال يستطيع التتويج بجميع ألقاب الموسم الحالي، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا بتشكيلته الحالية.

وأضاف أسطورة الاتحاد:" بكل صراحة الهلال السعودي بهذه التشكيلة يستطيع أن ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا لو شارك في هذه البطولة، والتتويج بها".

وأشار إلى أنه لا يقصد أن البطولات المحلية مضمونة للهلال فكرة القدم بها كل شيء، ولكنه يوضح أن الهلال يملك التشكيلة الأفضل والقائمة الأقوى بين فرق الدوري السعودي هذا الموسم.

وأكد أن الهلال يملك لاعبين رائعين وهناك استقرار فني كبير داخل الفريق وهو الأكثر جاهزية بين جميع فرق الدوري السعودي.

وأبرم الهلال عدة تعاقدات لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي على رأسها انضمام البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي الإنجليزي لتعويض رحيل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي.

وتعاقد الهلال أيضًا مع البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم بنفيكا البرتغالي بجانب انضمام متعب الحربي ظهير أيسر نادي الشباب السعودي وخالد الغنام لاعب الاتفاق السعودي.