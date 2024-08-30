اشتباك بالأيدي بين مسؤولين في نادي الشباب السعودي

شهدت أروقة نادي الشباب السعودي واقعة مؤسفة بعد اشتباك الإيطالي دومينيكو تيتي المدير الرياضي بالأيدي مع عبد الله الأسطا مدير الفريق الأول في صالة مطار العاصمة الرياض، يوم الأربعاء الماضي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن خلاف شديد نشب بين الثنائي بسبب تداخل الصلاحيات من جانب المدير الرياضي في مهام مدير الفريق.

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وأوضحت أن بداية الخلاف كانت بالنقاش حول التغيير في قائمة طاقم الفريق التي غادرت إلى مدينة الدمام لخوض مباراة الخليج، والتي أقيمت أمس الخميس في الجولة الثانية للدوري السعودي.

وطلب المدير الرياضي إضافة بعض الأسماء في قائمة الفريق دون الحاجة إليهم، كما أنه لم يقدم أي مبررات لإضافة هذه الأسماء في أثناء حديثه مع مدير الفريق الذي تمسك بصلاحياته في اختيار القائمة الخاصة بالفريق.

وتطورت الأمور لاشتباك بالأيدي ما استدعى تدخل بعض أعضاء البعثة إلى حل الأزمة وفض النزاع.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب نادي الشباب لتوضيح حقيقة هذه الواقعة أو أي تداعيات لها.

وحقق نادي الشباب فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه الخليج بهدف دون رد سجله البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

ونجح الشباب في تحقيق فوزه الأول بالدوري السعودي هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الاتفاق بهدف دون رد.