ذا صن: أرنولد قد يواجه إجراءات تأديبية بعد اعترافه باستفزاز جماهير مانشستر سيتي

قالت صحيفة "ذا صن" إن ترينت ألكسندر أرنولد يواجه إجراءات تأديبية من الاتحاد الإنجليزي بعد اعترافه الصريح بعد المباراة أمام مانشستر سيتي.

واعتراف أرنولد بأنه احتفل عمدًا بهدف التعادل أمام جماهير مانشستر سيتي، حيث انتهت مباراة القمة على التعادل 1/1 على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وبينما كانت جماهير ليفربول متجمعة في نهاية ملعب الاتحاد، على يسار المرمى، اختار أرنولد الركض إلى أقرب زاوية للاحتفال.