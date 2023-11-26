ذا صن: أرنولد قد يواجه إجراءات تأديبية بعد اعترافه باستفزاز جماهير مانشستر سيتي
قالت صحيفة "ذا صن" إن ترينت ألكسندر أرنولد يواجه إجراءات تأديبية من الاتحاد الإنجليزي بعد اعترافه الصريح بعد المباراة أمام مانشستر سيتي.
واعتراف أرنولد بأنه احتفل عمدًا بهدف التعادل أمام جماهير مانشستر سيتي، حيث انتهت مباراة القمة على التعادل 1/1 على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.
وبينما كانت جماهير ليفربول متجمعة في نهاية ملعب الاتحاد، على يسار المرمى، اختار أرنولد الركض إلى أقرب زاوية للاحتفال.
ومد أرنولد ذراعيه على نطاق واسع وهو يركض نحو خط المرمى قبل أن يقف أمام أنصار الفريق ويضع أصابعه على شفتيه.
وفي المقابلات التي أجراها بعد المباراة، اعترف أرنولد بأن ذلك كان عملاً متعمدًا، قال: "من الجيد دائمًا الاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف، رؤية كل الوجوه أمر مضحك حقًا".
وبحسب صحيفة "ذا صن" فإن الاحتفال أثار ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي من مشجعي مانشستر سيتي، الذين اتهموا النجم الإنجليزي بالسخرية منهم عمدا.
وأضافت الصحيفة أن القانون رقم 12 ينص على أنه "يجب إنذار" اللاعب بسبب "الإيماءة أو التصرف بطريقة استفزازية أو ساخرة أو تحريضية".
واختار الحكم كريس كافانا عدم اتخاذ أي إجراء، ومن غير المعروف ما إذا كان قد ذكر الاحتفال في تقريره الرسمي عن المباراة.
وأوضحت الصحيفة أنه إذا دوّن الحكم ذلك في التقرير فقد يتدخل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم تحذير أرنولد بشأن سلوكه المستقبلي أكثر من أي إجراء آخر.
واستغل آرسنال تعادل مانشستر سيتي وليفربول وفاز على برينتفورد 1/0 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة مقابل 29 نقطة لمانشستر سيتي و28 نقطة لليفربول، ويحتل توتنهام المركز الرابع ويملك 26 نقطة لكن لعب مباراة واحدة أقل منهما.