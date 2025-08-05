بعد تدخل الزمالك.. تحرك حاسم من الأهلي لمنع رحيل نجم الفريق

كشفت تقارير إعلامية عن تدخل حاسم من جانب الإدارة الرياضية للنادي الأهلي المصري برئاسة محمد يوسف، المدير الرياضي، لعقد جلسات مكثفة مع المالي أليو ديانج، نجم الفريق، من أجل السعي لتمديد عقده، في ظل ما تردد عن دخول الزمالك بقوة في مفاوضات للتعاقد معه.

ويبدأ النادي الأهلي الموسم الجديد ببطولة الدوري يوم الـ9 من أغسطس الجاري، بمواجهة فريق مودرن سبورت، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى.

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ديانج عقده ينتهي مع النادي الأهلي، الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وذكرت تقارير أخيرة أن أليو ديانج أبلغ الأهلي بأنه جاهز للجلوس والتفاوض حول تجديد عقده.

وذكر تقرير لقناة "النهار" المصرية، بأن "هناك جلسة سوف تُعقد بين محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع أحمد يحيى، وكيل أليو ديانج لحسم ملف تجديد عقده".

وأضاف: "الجلسة سوف تُعقد بين يوسف ووكيل ديانج المكلف من اللاعب بحسم ملف التجديد، خلال الأيام المقبلة".

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وتابع: النادي الأهلي يرغب في حسم ملف تجديد عقود ديانج في أقرب وقت ممكن، لإغلاق هذا الملف تمامًا، خاصة في ظل التقارير التي تربطه باحتمال رحيله مع نهاية عقده ووجود مفاوضات مع الزمالك وبيراميدز لضمه".

وعاد ديانج من فترة الإعارة مع نادي الخلود السعودي ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية الأخيرة.

وأظهر ديانج مستوى مميز خلال مباراة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، مما جعل الإسباني خوسيه ريبييرو يصر على استمراره مع الفريق الأحمر.