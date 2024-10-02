هدف خيالي يقود محمد صلاح لرقم استثنائي مع ليفربول (فيديو)

حقق النجم المصري محمد صلاح رقمًا استثنائيًا جديدًا مع نادي ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

صلاح أحرز الهدف الثاني لليفربول في شباك بولونيا، في مباراة الفريقين مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 75، بطريقة خيالية، إذ استلم الكرة على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وبهذا الهدف أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول على الإطلاق يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا على أرضه.

كما أصبح بولونيا النادي الخصم رقم 25 الذي يسجل في شباكه بدوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي آخر

وحقق صلاح أيضًا رقمًا قياسيًا آخر، بعد نجاحه في صناعة هدف ليفربول الأول في مرمى بولونيا، الذي أحرزه أليكسيس ماك أليستر.

وبصناعة صلاح لهذا الهدف، فإنه نجح في تعزيز رقمه القياسي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول، برصيد 14 هدفًا.

ويأتي صلاح في صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول، ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 هدفًا.

وفي المركز الثاني يأتي ستيفن جيرارد برصيد 12 هدفًا، مناصفة مع جيمس ميلنر.