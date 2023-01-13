مرتضى منصور يمنح كهربا مهلة أخيرة ويسخر من اعتراضات سيد عبدالحفيظ على الحكم وليد عبدالرازق (فيديو)

ووصل خطاب رسمي من الفيفا ردا على استفسار الاتحاد المصري بشأن اللاعب بأنه سبق أن أوضح موقف اللاعب ومعاقبته حتى يوم 11 يناير 2023 بالإيقاف لعدم سداد غرامة الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات: "قالوا إن كهربا سيلعب ضد المصري، فعلا كان أفضل لاعب في المباراة (يسخر)".

وأضاف: "سأمنحك مهلة أخيرة يا كهربا 6 أيام وهناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل، لن ينفعك أحد، مستعد لتقسيط الغرامة ولكن تعالَ أولا وصور فيديو 3 دقائق وقول نصا: "أنا فلان الفلاني ومن حرضك للرحيل".