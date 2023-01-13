مرتضى منصور يمنح كهربا مهلة أخيرة ويسخر من اعتراضات سيد عبدالحفيظ على الحكم وليد عبدالرازق (فيديو)
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري رسالة لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق والأهلي حاليا.
وأصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا بإيقاف كهربا لمدة 6 أشهر لعدم سداده العقوبة المالية المقررة ضده من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) وتبلغ مليوني دولار، بجانب نسبة الفوائد البنكية منذ شهر يونيو 2019 لكسر عقده مع الزمالك من طرف واحد.
ووصل خطاب رسمي من الفيفا ردا على استفسار الاتحاد المصري بشأن اللاعب بأنه سبق أن أوضح موقف اللاعب ومعاقبته حتى يوم 11 يناير 2023 بالإيقاف لعدم سداد غرامة الزمالك.
وقال مرتضى منصور في تصريحات: "قالوا إن كهربا سيلعب ضد المصري، فعلا كان أفضل لاعب في المباراة (يسخر)".
وأضاف: "سأمنحك مهلة أخيرة يا كهربا 6 أيام وهناك جلسة يوم 2 فبراير المقبل، لن ينفعك أحد، مستعد لتقسيط الغرامة ولكن تعالَ أولا وصور فيديو 3 دقائق وقول نصا: "أنا فلان الفلاني ومن حرضك للرحيل".
وأكمل: "أنقذ نفسك يا بني وإللا عرفت إن الأسطورة مزيفة؟ لدي بيان بكل ممتلكاتك وضحكوا عليك وقالولك هتلعب تاني، وأنا أعطيك الفرصة الأخيرة".
وعلق مرتضى منصور على تعادل الأهلي مع المصري وقال: "أوجه تحية لحسام حسن مدرب المصري على ما يقدمه بمجموعة اللاعبين الموجودين معه".
وأضاف ساخرا: "سيد عبدالحفيظ كان على حق حين أراد الاعتداء على الحكم أمام المصري، لأن الحكم يجب ألا يطلق صافرة النهاية إلا حين يسجل الأهلي".
وتابع رئيس الزمالك: "أدعم الاعتماد على الحكام الشباب لأن الفساد لم يلوثهم، ومن بينهم حكم مباراة الأهلي والمصري".
وأوضح: "الفارق بين الأهلي والزمالك 6 نقاط وهو نفس عدد النقاط المتاحة في المباراتين بين الفريقين، نتمنى فقط أن يبتعد عنا السحر والشعوذة".
وأردف: "التحكيم لم يتسبب في تعثر الأهلي بعكس ما حدث مع الزمالك وخاصة في آخر 3 مباريات".