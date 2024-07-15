حصل أيقونة كرة القدم العالمية وأسطورة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على شرف كروي بعد أن قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 فجر اليوم الاثنين على حساب كولومبيا في النهائي (1 - 0) بعد تمديد الوقت.

وخاض ليونيل ميسي 66 دقيقة في النهائي بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل أجبرت المدرب سكالوني على تغييره، ليتابع بقية أطوار المباراة من على دكة البدلاء قبل أن يلتحق بمنصة التتويج للاحتفال مع لاعبي منتخب التانغو، ورفع اللقب الذي يحمل الرقم 16 في السجل القاري للأرجنتين.

وبلقبه في كوبا أمريكا 2024، رفع أسطورة الكرة الأرجنتينية عدد ألقابه في مسيرته الكروية إلى 45، ليفض الشراكة مع زميله السابق في برشلونة، المدافع البرازيلي السابق داني ألفيس الذي يملك 44 لقبا.

وتوج ميسي بلقبه الثالث الرسمي مع الأرجنتين، بعد كوبا أمريكا 2021 ومونديال 2022، فيما كان أحرز أيضا لقب كأس الأبطال كونميبول ـ يويفا التي دارت في ملعب ويمبلي في 2022، وجمعت الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا بإيطاليا بطلة أوروبا.

وأصبح ميسي أكثر لاعب كرة قدم في العالم حصولا على الألقاب برصيد 45 لقبا في كل المسابقات مع الأندية والمنتخب، والتي كان أغلبها مع برشلونة أين قضى النجم الأرجنتيني معظم فترات مسيرته الكروية.

وتتوزع الألقاب الجماعية الخمسة والأربعون لميسي كما يأتي: 35 في نادي برشلونة، و6 مع المنتخب الأرجنتيني، و3 مع باريس سان جيرمان، وواحدة مع إنتر ميامي، ناديه الحالي.

وخاض ميسي فجر الاثنين المباراة النهائية رقم 44 في مشواره الكروي، ليحقق التتويج عدد 31 في الألقاب التي تحسم بالدور النهائي فيما كان خسر 13 مباراة نهائية.

وفي النهائيات الـ 43 التي شارك فيها حتى الآن، سجل 37 هدفًا في 51 مباراة (كأس السوبر الإسباني تُلعب في مباراتين، ولكن يتم احتسابها كنهائي واحد فقط.

ويتقدم ميسي على داني ألفيس (44 لقبا)، ثم يأتي كل من أندريس إنييستا وماكسويل، وهما لاعبان سابقان في برشلونة، ولديهما 37 لقبا فيما يملك كريستيانو رونالدو، الذي خرج من اليورو على يد فرنسا في ربع النهائي 36 تتويجا طوال مسيرته.