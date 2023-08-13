موقف ريال مدريد بعد عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان
كشفت صحيفة "ماركا" موقف ريال مدريد بعد عودة كيليان مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان.
وأعلن باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، عودة مبابي للتدريبات بعد فترة من استبعاد اللاعب من الجولة الآسيوية، وإبعاده عن تدريبات الفريق الأول.
وبحسب صحيفة "ماركا"، فقد قرر ريال مدريد أن يبقى "على الهامش" منذ إعلان مبابي رغبته في عدم تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو. 2024.
وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد كان منتبهًا لما يحدث، وكما كان الحال مع العديد من اللاعبين الآخرين، لكن الفارق أن مبابي ارتبط، بشكل أو بآخر، بريال مدريد منذ 2017.
وأكدت "ماركا" نفي ريال مدريد - مرارًا وتكرارًا- وجود أي نوع من المفاوضات أو الاتفاق مع مبابي، وأن ريال مدريد لم يحاول أبدًا تفعيل خيار شراء مبابي هذا الصيف.
ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد لا يفهم لماذا يظن البعض أنه في حال عدم التعاقد مع مبابي هذا الصيف سيكون بمثابة فشل.
وسينتظر ريال مدريد ما سيحدث، وإذا لم يجدد اللاعب فإن ريال مدريد سيحاول التعاقد معه في يناير، لكن إذا مدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان فإنه سيكتب نهاية قصته مع ريال مدريد، كما قالت "ماركا".
وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا قد كشف أنه لا ينوي تفعيل بند تجديد العقد حتى يونيو 2025، ما يعني نهاية العقد الحالي مع باري سان جيرمان في يونيو 2024.
كما أعلن مبابي أنه يريد البقاء مع باريس سان جيرمان، الموسم المقبل، ما يعني رحيله مجانًا بعد عام واحد، وهو الأمر الذي أغضب باريس سان جيرمان الذي قال رئيسه ناصر الخليفي "إنه من المستحيل السماح لأفضل لاعب في العالم بالرحيل مجانًا".