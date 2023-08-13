موقف ريال مدريد بعد عودة مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد كان منتبهًا لما يحدث، وكما كان الحال مع العديد من اللاعبين الآخرين، لكن الفارق أن مبابي ارتبط، بشكل أو بآخر، بريال مدريد منذ 2017.

وأكدت "ماركا" نفي ريال مدريد - مرارًا وتكرارًا- وجود أي نوع من المفاوضات أو الاتفاق مع مبابي، وأن ريال مدريد لم يحاول أبدًا تفعيل خيار شراء مبابي هذا الصيف.

ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد لا يفهم لماذا يظن البعض أنه في حال عدم التعاقد مع مبابي هذا الصيف سيكون بمثابة فشل.