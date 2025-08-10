بعكس صفقة النصر.. تاريخ طبي مذهل لداروين نونيز (فيديو)

زفت تقارير بشرى سارة لجمهور الهلال السعودي بعد التعاقد مع داروين نونيز، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن الهلال، يوم السبت، التعاقد مع المهاجم داروين نونيز قادمًا من ليفربول بطل إنجلترا.

وقال الهلال عبر موقعه الإلكتروني: "التحق نونيز مساء السبت بمعسكر الفريق الإعدادي الحالي؛ والمقام في ألمانيا".

أخبار ذات علاقة رسميًا.. الهلال السعودي يعلن صفقة داروين نونيز

أخبار ذات علاقة أسطورة الإكوادور يطالب مواطنه بالانتقال "فورًا" إلى الهلال السعودي

ولم يكشف الجانبان تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي السعودي دفع 53 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

وانضم نونيز لاعب أوروغواي إلى ليفربول في 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول وسجل 40 هدفًا.

وتراجع دور نونيز في مشوار ليفربول نحو الفوز باللقب الموسم الماضي، إذ شارك أساسيًّا في ثماني مباريات فقط في الدوري وسجل خمسة أهداف.

أخبار ذات علاقة حلم جماهيري.. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع بول ميتشل

وسوف يساعد رحيله على تمويل إنفاق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن والذي بلغ نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى الهلال إلى تعزيز رقمه القياسي بحصد لقب الدوري للمرة الـ20 هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثاني الموسم الماضي.

وجاءت البشرى السارة لجمهور الهلال من أخصائي العلاج الطبيعي، عبد السلام الشمري، الذي تحدث عن تاريخ إصابات نونيز، والتي جاءت مغايرة لإصابات كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ، والذي يفاوضه النصر.

وأوضح الشمري أن نونيز في آخر 5 سنوات ليس لديه إصابات متكررة كثيرًا باستثناء الإصابة في الكتف، كما أنه سبق وخضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى (منظار بسيط) وغاب 90 يومًا.

وأوضح: "أعلى مدة غياب طوال 5 سنوات غير إصابة الركبة هي 18 يومًا، الهلال كسب لاعبًا قليل الإصابات".

بينما في المقابل، حذر الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، مسؤولي نادي النصر من التعاقد مع كومان، جناح فريق بايرن ميونخ.

الشهراني كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن غياب كومان لمدة 700 يوم - أي ما يقرب من عامين كاملين -، وذلك خلال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ بسبب الإصابات المختلفة.

عقد كومان ينتهي عام 2027، وخاض 339 مباراة مع بايرن بكل المسابقات، مسجلاً 72 هدفًا كما صنع 71 تمريرة حاسمة، منذ موسم 2015-2016.