رئيس نادٍ مصري يقوم بأعمال المدير الفني خلال مباراة بكأس مصر (فيديو)
يقود محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، فريقه في مواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الثلاثاء، في منصب القائم بأعمال المدير الفني، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على إستاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس مصر.
وحرص الطويلة على نفي هذا الأمر في تصريحات صحفية، مؤكدا أنه لن يتولى مهمة تدريب فريق النجوم، إنما فقط سيتواجد على مقاعد البدلاء كمشرف عام على الفريق، ويقوم بقية أعضاء الجهاز الفني بمهامه بشكل طبيعي.
ولكن الورقة التي تسلمها الصحفيين قبيل مواجهة النجوم وإنبي، التي تضم تشكيل الفريق والجهاز الفني، أوضحت أن "الطويلة" سيكون مشرفا على الفريق وقائما بأعمال المدير الفني أيضا، في حدث ربما يحدث للمرة الأولى في الكرة المصرية.
وكان النجوم قد تأهل لهذا الدور بعد أن أقصى فريق سموحة من دور الـ16 بعد الفوز عليه بهدف دون رد، في حين فاز إنبي على فيوتشر بركلات الترجيح.
وسبق أن أعلن نادي النجوم رحيل أحمد عيد عبد الملك عن تدريب الفريق.