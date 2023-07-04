رئيس نادٍ مصري يقوم بأعمال المدير الفني خلال مباراة بكأس مصر (فيديو)

يقود محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، فريقه في مواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الثلاثاء، في منصب القائم بأعمال المدير الفني، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على إستاد بتروسبورت، ضمن مباريات دور ربع نهائي كأس مصر.

وحرص الطويلة على نفي هذا الأمر في تصريحات صحفية، مؤكدا أنه لن يتولى مهمة تدريب فريق النجوم، إنما فقط سيتواجد على مقاعد البدلاء كمشرف عام على الفريق، ويقوم بقية أعضاء الجهاز الفني بمهامه بشكل طبيعي.