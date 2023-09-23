كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته؟

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يثبت يومًا بعد الآخر مقولة إن "العمر مجرد رقم" وبالنسبة له يكون أمرًا حقيقيًا، ففي عمر 38 عامًا وصل إلى هدفه رقم 853 هدفًا خلال مسيرتة المهنية، وينطلق بقوة للوصول إلى الهدف رقم 1000.

وسجل رونالدو هدفين، وزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، ليفوز النصر 4/3 على الأهلي في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، في الدوري السعودي، ليواصل زيارته لشباك المنافسين، وأصبح يتبقى لكريستيانو 147 هدفًا فقط ليصل إلى 1000 هدف خلال مسيرته الكروية.