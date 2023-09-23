كم يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى 1000 هدف خلال مسيرته؟
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، يثبت يومًا بعد الآخر مقولة إن "العمر مجرد رقم" وبالنسبة له يكون أمرًا حقيقيًا، ففي عمر 38 عامًا وصل إلى هدفه رقم 853 هدفًا خلال مسيرتة المهنية، وينطلق بقوة للوصول إلى الهدف رقم 1000.
وسجل رونالدو هدفين، وزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفين، ليفوز النصر 4/3 على الأهلي في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، في الدوري السعودي، ليواصل زيارته لشباك المنافسين، وأصبح يتبقى لكريستيانو 147 هدفًا فقط ليصل إلى 1000 هدف خلال مسيرته الكروية.
وانضم رونالدو لنادي النصر، في يناير 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ووقع النجم البرتغالي مع النصر عقدًا حتى يونيو 2025.
ووصل رونالدو إلى 29 مساهمة حتى الآن في الدوري السعودي، إذ سجل 23 هدفًا، وصنع 6.
وقال رونالدو عقب مواجهة الأهلي في دوري روشن: "لم أنتهِ بعد، وما زلت أسجل وأنتصر، وسأواصل اللعب حتى أشعر بأن ساقي تخبرني بأنني انتهيت".
مسيرة رونالدو
لعب كريستيانو رونالدو لأكثر من نادٍ، بدايةً بسبورتنغ لشبونة البرتغالي مرورًا بمانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن ثم ريال مدريد الإسباني، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي، وحاليًا في النصر السعودي.
وكانت بداية رونالدو بطيئة، حيث تمكن من تسجيل 5 أهداف فقط في كل البطولات التي لعبها مع لشبونة، قبل أن يتحول إلى لاعب مذهل تحت قيادة السير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد.
وانتقل بعدها إلى ريال مدريد في صفقة قياسية، لينفجر النجم البرتغالي تهديفيًا، وسجل 450 هدفًا في 438 لقاء بقميص "الميرنغي".
وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، وفي 3 سنوات فقط نجح بتسجيل 101 هدفًا بقميص البيانكونيري.
إجمالاً، خاض كريستيانو رونالدو مع الأندية 981 مباراة، سجل خلالها 730 هدفًا، وصنع 231 أخرى، أما مع منتخب بلاده فخاض 200 مباراة سجل خلالها 123 هدفًا، وصنع 43 أخرى.
وبالتالي إجمالي عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته هو 853 هدفًا.