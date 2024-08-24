دخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري في أزمة كبيرة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بسبب معسكر الفريق الخارجي.

ويقضي السويسري مارسيل كولر، إجازته مع أسرته ببلاده، على أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحافظ الأهلي على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "كولر يرغب في إقامة معسكر خارجي للفريق سواء في أوروبا أو إحدى الدول العربية.

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وأضاف: "الخطيب رفض هذا الأمر، وطلب من كولر أن يكون المعسكر في مصر، ولكن المدرب السويسري رفض تماما".

وتابع المصدر: "كولر يشعر بالضيق بسبب عدم تنفيذ رغباته في الفترة الماضية سواء في الصفقات أو إقامة معسكر خارجي".

وأتم: "هناك محاولات مكثفة لإقناع الخطيب بتنفيذ رغبة كولر وإقامة معسكر خارجي استعدادا لمنافسات الموسم الجديد".

وقرر كولر في وقت سابق إعطاء راحة سلبية للاعبين الذين شاركوا في كثير من المباريات، ولم يشاركوا في مباريات الدوري المتبقية بعد حسمه.

وكذلك اعتذر الأهلي عن خوض بطولة كأس مصر ليحصل اللاعبون على راحة من ضغط المباريات التي لعبوها.

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ويستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان، أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 20 أو 21 سبتمبر.

يذكر أن الأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، على حساب الترجي التونسي.