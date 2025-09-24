مباراة الهلال السبب.. متحدث الأهلي السعودي يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز (فيديو)

ألقى ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي السعودي، باللوم على مواجهة الهلال السابقة في خسارة "الراقي" أمام بيراميدز المصري في بطولة كأس القارات للأندية، التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

وسجل فيستون مايلي ثلاثية ليقود بيراميدز للفوز 3-1 على مستضيفه الأهلي السعودي؛ ما منح الفريق المصري لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ليتقدم في كأس القارات للأندية لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة أضاع تاريخاً.. 5 خسائر مزلزلة تلقّاها الأهلي السعودي بالسقوط أمام بيراميدز

أخبار ذات علاقة دموع في الملعب والمدرجات.. 4 أسباب لسقوط الأهلي السعودي أمام بيراميدز

وسيلعب بطل أفريقيا على كأس التحدي أمام الفائز من كروز أزول المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم الـ13 من ديسمبر من أجل بلوغ نهائي البطولة أمام باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعدها بأربعة أيام.

وكان الأهلي خاص مؤخرا في الدوري مواجهة قوية ضد الهلال وانتهت بالتعادل "3-3"، حيث كان الراقي متأخرًا في النتيجة خلال الشوط الأول قبل أن يقلب الطاولة على "الزعيم" بالشوط الثاني ويحصد التعادل.

أخبار ذات علاقة بيراميدز يضرب الأهلي السعودي بثلاثية ويتوج بكأس القارات الثلاث (فيديو)

وقال ماجد الفهمي في تصريحات تلفزيونية: "هذه الخسارة ضريبة اللعب في 4 بطولات مقسمة ما بين محلية وخارجية، ضريبة كذلك جدول الدوري ومباراة الهلال السابقة ورأينا أن اللاعبين وضح عليهم التعب بعد السيناريو الذي حدث في اللقاء لأنها كانت مباراة صعبة، ومعتادين في كل موسم على الضغط يكون في فبراير ومارس وأبريل، ولكن نتفاجأ بأن الضغط بدأ مبكرًا مع الموسم الحالي وفي شهر واحد نلعب 4 بطولات وكل 4 و3 أيام نلعب مباراة، وطبيعي جدّا يكون هناك إجهاد خاصة بعد العودة من الصين والمشاركة في السوبر السعودي".

وأضاف: "إذا أردت أن تحصد أكبر مجهود من اللاعب يجب أن تكون لياقته في قمتها، ولكن أمام بيراميدز ظهر الضغط الكبير على اللاعبين، ونعتذر جدًّا من جماهيرنا على هذه الخسارة. الروزنامة الخاصة بالدوري كانت توضع بالتواريخ فقط ثم يتم تسكين الأندية، وكان المفترض وضع مباريات أقل حدة قبل المباريات المهمة للأندية السعودية في المواجهات القوية، كنا نتمنى أن نحصد البطولة الثالثة في أقل من شهر ولكن قدر الله وما شاء فعل".