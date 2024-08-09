يسعى النادي الأهلي السعودي، لإبرام صفقة مدوية، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن.

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات الفرنسي كينغسلي كومان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الأهلي يرغب في تعويض رحيل ماكسيمان إلى فنربخشة التركي، وذلك بالتعاقد مع كومان.

وأضافت: "تزامنت أنباء مفاوضات الأهلي مع كومان مع تأكيدات برغبة بايرن ميونخ الألماني في خروج اللاعب على سبيل الإعارة".

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ورغم أن المنافسات الرسمية لرفاق رياض محرز ستبدأ الأسبوع المقبل بمواجهة صعبة وقوية أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر، وذلك يوم 13 أغسطس الجاري، إلا أن إدارة النادي لم تتحرك نحو ضم أي صفقة حتى الآن.

ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه في الموسم الجديد قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.