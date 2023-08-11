أنشيلوتي: ريال مدريد لا يحتاج مبابي أو مهاجمًا آخر
قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه لا يحتاج للتعاقد مع كيليان مبابي أو مهاجم آخر لتعزيز الخط الهجومي.
وقال أنشيلوتي في تصريحات قبل مواجهة أتلتيك بلباو، غدا السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني: "لا أعتقد أننا بحاجة لمبابي أو مهاجم آخر، في فترة الاستعدادات سجلنا العديد من الأهداف وصنعنا فرصا، كانت المشكلة دفاعية".
وأكد: "نجاحنا لم يكتمل، نحن جيدون جدًا في الهجوم ولدينا خيارات، جوسيلو رائع جدا".
وخاض ريال مدريد 4 مباريات ودية فاز مرتين وخسر مرتين، بينهما الخسارة 0/3 أمام برشلونة.
وعن إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا قال أنشيلوتي: "يوم أمس لم يكن يومًا جيدًا بسبب إصابة لاعب مهم مثل كورتوا، لكن هذه أشياء تحدث في كرة القدم، أتمنى له الشفاء العاجل".
وأضاف: "أمنح لونين كل ثقتي، إنه حارس مرمى رائع وقدم أداءً جيدًا للغاية في فترة التحضير للموسم الجديد، إنه يفتقر للخبرة مثل جميع المواهب لكنه سيحصل على ذلك من خلال المباريات، نحن حزينون بشأن كورتوا ولكن هذه أشياء يمكن أن تحدث".
وبسؤاله إذا كان ريال مدريد سيتعاقد مع حارس وسيكون هو الأساسي أوضح مدرب ريال مدريد: "الثقة كاملة في لونين، نواصل الآن مع لونين".
وتابع: "لدينا الوقت للتفكير في أمر التعاقد مع حارس جديد، خلف لونين لدينا حراس مرمى لديهم الكثير من الإمكانات لكنهم صغار جدًا، الموسم طويل جدًا وعلينا التفكير في الأمر، على الرغم من أننا نثق في لونين".
وعن الموسم المقبل قال مدرب ريال مدريد: "سنلعب بنفس الرغبة والقدرة على المنافسة، أعتقد أن هذا التحضير المسبق أظهر أنه يمكنك اللعب بطريقة مختلفة".
وأوضح: "في الدفاع علينا العمل قليلا، لن يكون هناك نظام واحد للعب، يمكننا أيضًا استخدام 4/3/3 أو 4/2/3/1 مع محورين، أنا لا أعتمد على نظام واحد".
وعن تحسين المستوى الدفاعي قال أنشيلوتي: "هذا أقل ما يقلقني لأنه ليس مشكلة جودة بل مشكلة تركيز، هذا الأسبوع تعاملنا مع الضغط بشكل أفضل، يمكننا تقييم العمل الذي قمنا به بشكل أفضل غدا".
وأكمل: "لا يمكنني أن أعطي الكثير من التفاصيل عن أردا جولر من أجل الخصوصية، وقت العودة سيكون قصيرا".