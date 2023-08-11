أنشيلوتي: ريال مدريد لا يحتاج مبابي أو مهاجمًا آخر

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إن فريقه لا يحتاج للتعاقد مع كيليان مبابي أو مهاجم آخر لتعزيز الخط الهجومي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات قبل مواجهة أتلتيك بلباو، غدا السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني: "لا أعتقد أننا بحاجة لمبابي أو مهاجم آخر، في فترة الاستعدادات سجلنا العديد من الأهداف وصنعنا فرصا، كانت المشكلة دفاعية".

وأكد: "نجاحنا لم يكتمل، نحن جيدون جدًا في الهجوم ولدينا خيارات، جوسيلو رائع جدا".