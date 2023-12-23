نابولي يعلن رسميا تجديد عقد أوسيمين حتى 2026
أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميا تجديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق، حتى 2026.
وينتهي عقد أوسيمين، في صيف عام 2025، وفاوض نابولي منذ فترة طويلة المهاجم النيجيري لتمديد العقد حتى لا يتأخر، وتأتي له العروض وتكون مسألة التجديد صعبة.
ونشر النادي صورا خلال توقيع اللاعب على عقود التجديد.
وكان الصحفي الإيطالي الموثوق دي مارزيو، قد قال، اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي: "فيكتور أوسيمين سيجدد عقده مع نابولي حتى عام 2026، وتم إنهاء إجراءات تمديد عقد اللاعب بالفعل، حيث قام أوريليو دي لورنتيس، رئيس النادي، وكاليندا، وكيل اللاعب، بترتيب التفاصيل الأخيرة".
وأضاف: "تم توثيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، خلال الأيام السابقة، بشكل رسمي كتابيًا، وتم قبول آخر الشروط التي طلبها وكيل اللاعب".
وتقدّر القيمة السوقية لأوسيمين 110 ملايين يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
ويتيح لهداف الفريق الإيطالي الرحيل عن النادي مقابل شرط جزائي مقابل 130 مليون يورو.
وانضم "أوسيمين"، البالغ من العمر 24 عامًا، لصفوف نابولي في، العام 2018، قادمًا من نادي ليل الفرنسي مقابل 75 مليون يورو.
وفاز أوسيمين، مؤخرًا، بجائزة أفضل لاعب أفريقي في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 2023.
وكان أوسيمين ينافس محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب.
وارتبط المهاجم النيجيري بالانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، وكذلك رغب الهلال السعودي بضمه، الصيف الماضي، وفقًا للتقارير.
وشارك أوسيمين هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات، وأحرز 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.
ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول الترتيب العام للدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.