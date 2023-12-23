نابولي يعلن رسميا تجديد عقد أوسيمين حتى 2026

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميا تجديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب الفريق، حتى 2026.

وينتهي عقد أوسيمين، في صيف عام 2025، وفاوض نابولي منذ فترة طويلة المهاجم النيجيري لتمديد العقد حتى لا يتأخر، وتأتي له العروض وتكون مسألة التجديد صعبة.

ونشر النادي صورا خلال توقيع اللاعب على عقود التجديد.

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق دي مارزيو، قد قال، اليوم السبت، عبر موقعه الرسمي: "فيكتور أوسيمين سيجدد عقده مع نابولي حتى عام 2026، وتم إنهاء إجراءات تمديد عقد اللاعب بالفعل، حيث قام أوريليو دي لورنتيس، رئيس النادي، وكاليندا، وكيل اللاعب، بترتيب التفاصيل الأخيرة".