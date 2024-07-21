تفاصيل مشادة مصطفى شلبي مع مدرب الزمالك في لقاء الداخلية

نشبت مشادة كلامية حادة بين مصطفى شلبي جناح الزمالك ومدربه أحمد مجدي مساعد البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق خلال لقاء الداخلية مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

وفاز الزمالك على حساب مضيفه الداخلية بنتيجة 2-1 على ملعب السلام بالقاهرة بعدما سجل يوسف إبراهيم "أوباما" ثنائية الفريق الأبيض، بينما أحرز إيهاب سمير هدف الداخلية من ضربة جزاء.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه "الماتش" بقناة "صدى البلد" عن حدوث مشادة كلامية حادة خلال فترة الراحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه في الدقيقة 75 من عمر لقاء الزمالك والداخلية.

وأعطى مساعد غوميز بعض التعليمات للاعبه مصطفى شلبي، ولكن الأخير أبدى استياءه من تعليمات مدرب الزمالك وتلاسن الثنائي في مشهد واضح للاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني بحسب ما ذكره هاني حتحوت.

وأشار إلى أن التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك حاول التدخل لتهدئة زميله مصطفى شلبي وإنهاء التلاسن، ولكن شلبي تحدث مع زميله بأسلوب حاد كاد أن يفجر مشاجرة بين الثنائي لولا تدخل غوميز لحل الأزمة.

ومن المقرر أن يقدم عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك مذكرة إلى إدارة القلعة البيضاء بتفاصيل الواقعة لاتخاذ القرار المناسب.

وتأكد غياب حمزة المثلوثي ومهاب ياسر عن صفوف الزمالك في لقاء بيراميدز يوم الجمعة المقبل المؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.