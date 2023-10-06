بعد خسارة مالية جديدة.. يوفنتوس يسعى لجمع 200 مليون يورو من المستثمرين
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنه سيطلب من المساهمين ما يصل إلى 200 مليون يورو (212 مليون دولار) على شكل زيادة جديدة في رأس المال، حيث تكبد النادي الإيطالي خسارة سنوية أخرى، وتوقع أن يظل في منطقة الخطر في العام المالي الحالي.
وقال النادي الإيطالي، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن من الزمان، إن الشركة الأم إكسور ستدعم زيادة رأس المال.
وجمع يوفنتوس بالفعل حوالي 700 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الأربع الماضية في عمليتين منفصلتين. وتمت تغطية ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة في رأس المال من قبل شركة إكسور، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي.
وقال النادي، الذي يقع مقره في تورينو، إن شركة إكسور، التي تملك حصة تبلغ حوالي 64 في المئة من يوفنتوس، ستضخ ما يصل إلى 128 مليون يورو في النادي كجزء من زيادة رأس المال الجديد.
* منطقة الخطر
وقال يوفنتوس، اليوم الجمعة، إنه يتوقع خسارة أخرى في العام المالي الحالي؛ بسبب التأثير السلبي لاستبعاده من المسابقات الأوروبية المربحة هذا الموسم.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2023، سجل يوفنتوس خسارة إجمالية قدرها 124 مليون يورو، ما رفع خسائره المتراكمة إلى أكثر من 700 مليون يورو في ست سنوات.
وسجل النادي آخر أرباح صافية في موسم 2016-2017.
لكن الخسارة الأخيرة تمثل نحو نصف العجز المسجل والبالغ نحو 240 مليون يورو في السنة المالية السابقة. وقال يوفنتوس إن النتيجة جاءت بسبب تلاشي تأثير جائحة كوفيد-19.