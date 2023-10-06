بعد خسارة مالية جديدة.. يوفنتوس يسعى لجمع 200 مليون يورو من المستثمرين

وقال النادي الإيطالي، الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن من الزمان، إن الشركة الأم إكسور ستدعم زيادة رأس المال.

وجمع يوفنتوس بالفعل حوالي 700 مليون يورو من مساهميه على مدى السنوات الأربع الماضية في عمليتين منفصلتين. وتمت تغطية ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة في رأس المال من قبل شركة إكسور، الذراع الاستثمارية لعائلة أنييلي.

وقال النادي، الذي يقع مقره في تورينو، إن شركة إكسور، التي تملك حصة تبلغ حوالي 64 في المئة من يوفنتوس، ستضخ ما يصل إلى 128 مليون يورو في النادي كجزء من زيادة رأس المال الجديد.