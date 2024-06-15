الأولمبية الدولية توافق على مشاركة 25 رياضيًا روسيًا في أولمبياد باريس
قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، إنها وافقت على مشاركة دفعة أولى من رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام وهم 25 رياضيًا اجتازوا عملية التدقيق التي تجريها اللجنة بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن آخرين أخفقوا في الحصول على الموافقة.
وذكرت اللجنة الأولمبية أن روسيا وروسيا البيضاء سيكون لديهما عدد من المنافسين في بعض الرياضات يكفي تمامًا للحصص المخصصة لهما من بينها سباقات الدراجات على الطرق والترامبولين.
لكن في رياضات أخرى مثل التايكوندو لم تنطبق معايير الأهلية على أي رياضي تأهل للأولمبياد من البلدين.
وتمت الموافقة على مشاركة 25 رياضيًا من روسيا وروسيا البيضاء في الدورة من أجمالي الحصة الممنوحة للبلدين وهي 41 رياضيًا ومن ثم ستوزع الأماكن المتبقية على دول أخرى.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: "كانت اللجنة في وضع يمكنها من الاستفادة من المعلومات الجديدة من مصادر مختلفة، لا سيما القوائم الرسمية للرياضيين المنتسبين للأندية الرياضية التابعة للجيش وقوات الأمن المنشورة على المواقع الرسمية في روسيا وروسيا البيضاء".
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية في البداية بحظر الرياضيين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء، ومنعهم من المشاركة في المسابقات الدولية، لكنها سمحت لهم بعد ذلك بالتأهل إلى أولمبياد باريس باعتبارهم محايدين.
ويتعيّن أن يخضع كل رياضي تأهل للأولمبياد لعملية تدقيق تجريها لجنة مكونة من 3 أعضاء تعينهم اللجنة الأولمبية الدولية للتأكد من استيفائهم معايير الأهلية.
ومن بين تلك المعايير عدم دعم الحرب في أوكرانيا بفاعلية، وعدم التعاقد مع أي مؤسسة عسكرية أو أمنية.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تتوقع منافسة 36 رياضيًا روسيًا و22 رياضيًا من روسيا البيضاء باعتبارهم محايدين في باريس.
وسيكون الحد الأقصى 54 رياضيًا من روسيا و28 من روسيا البيضاء استنادًا إلى معايير التأهل وحصص كل دولة. ومن غير المرجح بلوغ هذا الحد.
ومن المتوقع على نطاق واسع داخل اللجنة الأولمبية الدولية أن تطعن روسيا على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.