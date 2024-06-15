الأولمبية الدولية توافق على مشاركة 25 رياضيًا روسيًا في أولمبياد باريس

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، إنها وافقت على مشاركة دفعة أولى من رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام وهم 25 رياضيًا اجتازوا عملية التدقيق التي تجريها اللجنة بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن آخرين أخفقوا في الحصول على الموافقة.

وذكرت اللجنة الأولمبية أن روسيا وروسيا البيضاء سيكون لديهما عدد من المنافسين في بعض الرياضات يكفي تمامًا للحصص المخصصة لهما من بينها سباقات الدراجات على الطرق والترامبولين.

لكن في رياضات أخرى مثل التايكوندو لم تنطبق معايير الأهلية على أي رياضي تأهل للأولمبياد من البلدين.