نيمار يدخل في مشادة مع مشجع قذفه بـ"فيشار" (فيديو)
انفعل نيمار جونيور نجم منتخب البرازيل ودخل في مشادة مع مشجع قذفه من مسافة قريبة من المدرجات بالفيشار أثناء خروجه من الملعب.
وتعادلت البرازيل مع فنزويلا بهدف لمثله في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.
وأثناء خروجه من الملعب نحو ممر غرف خلع الملابس فوجئ نيمار بالفيشار يسقط فوق رأسه، فعاد مرة أخرى وهاجم المشجع ببعض الكلمات.
واستقبل نيمار مؤخرا مولودة جديدة ما منعه من المشاركة في آخر مباريات الهلال بالدوري السعودي قبل التوقف الدولي.
وصنع نيمار هدف تقدم البرازيل على فنزويلا الذي سجله غابرييل، لكن الضيوف نجحوا في التعادل قبل نهاية المباراة عن طريق إدوارد بيلو بطريقة رائعة.
وبهذا التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي في مونتيفيديو إلى المركز الثاني في ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية، بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.
وستواجه الأرجنتين بيرو في مباراتها المقبلة في ليما يوم 17 أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وفي مباراة أخرى تعادلت أوروغواي 2-2 مع كولومبيا بفضل هدف متأخر من ركلة جزاء حمل توقيع داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي.
وبهذه النتائج أصبحت كولومبيا في المركز الثالث تليها أوروغواي، بينما احتلت تشيلي المركز الخامس بعد الفوز على بيرو 2-صفر.