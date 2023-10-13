نيمار يدخل في مشادة مع مشجع قذفه بـ"فيشار" (فيديو)

واستقبل نيمار مؤخرا مولودة جديدة ما منعه من المشاركة في آخر مباريات الهلال بالدوري السعودي قبل التوقف الدولي.

وصنع نيمار هدف تقدم البرازيل على فنزويلا الذي سجله غابرييل، لكن الضيوف نجحوا في التعادل قبل نهاية المباراة عن طريق إدوارد بيلو بطريقة رائعة.

وبهذا التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي في مونتيفيديو إلى المركز الثاني في ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية، بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.