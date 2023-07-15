إعلان جدول مباريات الدوري السعودي لموسم 2023/24

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، جدول مباريات الدوري الذي من المقرر أن ينطلق يوم 11 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 14 مايو 2024.

وتم تحديد مواعيد أول 5 جولات، على أن يتم الإعلان عن بقية مواعيد المباريات بعد صدور قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتمت مراعاة عدة معايير عند وضع جدول الدوري السعودي، أبرزها أن مباريات الدور الثاني انعكاس لمباريات الدور الأول، وأن يستضيف كل فريق 8 مباريات كحد أدنى أو 9 مباريات كحد أقصى في الدور الواحد، وألا يلعب الفريق أكثر من مباراتين متتاليتين داخل أو خارج أرضه.