رودي غارسيا: تواجد رونالدو في النصر مدعاة للفخر.. وأعرف كيف أتعامل معه
علق الفرنسي روي غارسيا مدرب نادي النصر السعودي على انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه، وذلك خلال حفل تقديم "الدون" على ملعب مرسول بارك، اليوم الثلاثاء.
ووصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "مرسول بارك" لتقديمه لاعباً في صفوف النصر السعودي، حيث كان في استقباله مسلي آل معمر، رئيس النادي.
كما تواجدت عائلة النجم البرتغالي برفقته.
وقال غارسيا على هامش الحفل: "رونالدو هو أسطورة وتواجده في النصر مدعاة للفخر.. وكمدرب للفريق مسرور بالترحيب به، ومسرور للدوري السعودي".
وأضاف: "هذا شيء مبشر للخير للسعودية".
وعن تعامله المقبل مع النجم البرتغالي قال: "من السهل التعامل مع رونالدو وليس لدي ما يمكنني تعليمه له، وسوف نتقاسم الخبرة ونؤسس لخطوات بناء الفوز".
وواصل: "هو مثال يحتذى به والكل يعلم هذا الأمر، وهدفي أن أجعله سعيدًا بتواجده في السعودية ويستمتع باللعب مع النصر".
يذكر أن رونالدو وقع مع النصر عقدًا لمدة موسمين ونصف الموسم، بداية من يناير الجاري، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وسيمكث كريستيانو في أحد الفنادق الشهيرة في الرياض، حيث يتم حاليًّا تجهيز مقر سكنه الدائم.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو سجل 450 هدفًا في 438 مباراة مع ريال مدريد، وهو الهداف التاريخي للفريق، في حين سجل 145 هدفًا في فترتين مع مانشستر يونايتد الذي لعب له 346 مباراة، أما مع يوفنتوس فسجل 101 هدف في 134 مباراة.
وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا "THE BEST" لأفضل لاعب في العالم مرتين عامي 2016 و2017.