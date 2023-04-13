بيلد: بايرن ميونخ يناقش العقوبات المحتملة على ساديو ماني
أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن بايرن ميونخ اجتمع مع لاعبيه ساديو ماني وليروي ساني، صباح اليوم الخميس؛ بعد ما تردد عن ضرب ماني لساني، أمس الأربعاء.
وأوضحت أن النادي أجرى محادثات مع وكلاء الثنائي بعد مشاجرة بالأيدي بين ماني وساني، عقب الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.
وناقش أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي بالفعل العقوبات المحتملة على السنغالي.
ومن المتوقع أن يصدر بايرن ميونخ بيانا بشأن الواقعة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح الموضوع خلال المؤتمر الصحفي للمدرب توماس توخيل، غدا الجمعة
وأكدت "بيلد" أن ماني اعترف بخطئه بحق ساني، في حين ذكر موقع "SPORT1" أن ماني تسبب بموجة غضب وخيبة أمل من تصرفاته بشكل عام من كل الموجودين.
وزعم أن تصرفات ماني ليست وليدة اللحظة وأشار إلى أن زملاءه في حيرة بسبب هبوط مستوى الدولي السنغالي حتى في التدريبات.
وسبق أن تردد أن سوء علاقة ماني مع جوليان ناغلزمان كان سببا في قرار إقالة النادي البافاري للمدرب وتعيين توماس توخيل.
تفاصيل الشجار
ونقلت شبكة "سكاي ألمانيا" أن ساديو ماني وجه لكمات لزميله ليروي ساني في وجهه بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الشبكة إلى أن ماني وجه لكمة على وجه ساني بسبب طريقته في الكلام معه، واشتبك الثنائي بالأيدي، ما دفع لاعبي الفريق للتدخل والفصل بينهما.
وتمت رؤية ساني وهو ينزف من فمه، وتحديدًا "شفته"، بعد المشاجرة.