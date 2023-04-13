بيلد: بايرن ميونخ يناقش العقوبات المحتملة على ساديو ماني

ومن المتوقع أن يصدر بايرن ميونخ بيانا بشأن الواقعة بحلول نهاية الأسبوع الجاري، كما أنه من المتوقع أن يتم طرح الموضوع خلال المؤتمر الصحفي للمدرب توماس توخيل، غدا الجمعة

وأكدت "بيلد" أن ماني اعترف بخطئه بحق ساني، في حين ذكر موقع "SPORT1" أن ماني تسبب بموجة غضب وخيبة أمل من تصرفاته بشكل عام من كل الموجودين.

وزعم أن تصرفات ماني ليست وليدة اللحظة وأشار إلى أن زملاءه في حيرة بسبب هبوط مستوى الدولي السنغالي حتى في التدريبات.